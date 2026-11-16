Char Dham Yatra 2026: बदरीनाथ धाम के कपाट बंद, चार धाम यात्रा पर शीतकाल के लिए विराम

उत्तराखंड के चमोली स्थित भगवान बदरी विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. बदरीनाथ धाम के कपाट सोमवार रात ठीक 9 बजकर 37 मिनट पर बंद किए गए. कपाट बंद होने के साथ ही भगवान बदरी विशाल सहित चार धाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा का समापन हो गया. इस वर्ष बदरीनाथ धाम में 23 लाख 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. यात्रा के अंतिम दिन भी करीब 9 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए.

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अब मंगलवार को आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और भगवान गरुड़ जी के साथ भगवान उद्धव व कुबेर जी की उत्सव डोलियां पांडुकेश्वर के लिए रवाना होंगी. यहां भगवान उद्धव और कुबेर जी शीतकाल में विराजमान रहेंगे.

साल 2026 की चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से भी ऐतिहासिक रही है. इस साल अकेले बदरीनाथ धाम में साढ़े 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. श्रद्धालुओं की इस संख्या के साथ धाम ने नया रिकॉर्ड बनाया है.



ठंड और बर्फबारी के बावजूद बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही. कपाट बंद होने के बाद छह महीने तक धाम में देवताओं की पूजा-अर्चना की परंपरा निभाई जाएगी. इस दौरान श्रद्धालु भगवान बदरी विशाल के दर्शन नहीं कर सकेंगे.

भाई दूज पर बंद हुए थे केदारनाथ के कपाट

विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए गए थे. इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे और बाबा केदार के कपाट बंद होने के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भी बने थे. इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए थे. जबकि गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को अन्नकूट के पावन अवसर पर बंद हुए थे.

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