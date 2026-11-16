पानी की बोतल में छिपाकर ले जा रहा था मैकेनिकल इंजीनियर, भोपाल ISBT पर बस से 2.25 करोड़ की MD ड्रग्स बरामद

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ISBT के पास यात्री बस की चेकिंग के दौरान करीब 970 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कर्नाटक निवासी एक मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी मादक पदार्थ को पानी की बोतल में छिपाकर ले जा रहा था.

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दिल्ली से नागपुर जा रही बस में हुई चेकिंग

पुलिस के मुताबिक, आगामी त्योहारों को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत गोविंदपुरा थाना पुलिस की टीम ISBT भोपाल के पास यात्री बसों की जांच कर रही थी.

इस दौरान दिल्ली से नागपुर जा रही एक बस में संदिग्ध यात्री को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में उसके पास से करीब 970 ग्राम MD ड्रग्स मिली. आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स को पानी की बोतल में छिपा रखा था.

कर्नाटक का मैकेनिकल इंजीनियर गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की पहचान विशाख ए.एन. निवासी कर्नाटक के रूप में की है. वह पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त कर लिया है.

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पुलिस के अनुसार, बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपये है.

सप्लाई नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स कहां से लाई गई थी, इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.

आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी की जा रही है, ताकि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

गोविंदपुरा पुलिस की कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला के निर्देश पर की गई. गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया. देखें VIDEO:-

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच का मुख्य फोकस ड्रग्स के स्रोत और उसके सप्लाई नेटवर्क का पता लगाना है.

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