गुजरात में भतीजे से अवैध संबंधों के शक में बुआ का मर्डर! दो सगी बहनों समेत 4 गिरफ्तार, हैरान कर देगी कहानी

राजकोट जिले के जेतपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दो सगी बहनों ने अपने ही भाई की बुआ की हत्या की साजिश रची और अपने पति व एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. हत्या की वजह मृतका के अपने सगे भाई के बेटे यानी भतीजे के साथ कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं.

और पढ़ें

आरोप है कि पहले महिला को सोडा में जहरीली दवा मिलाकर पिलाई गई और फिर उसकी ही चुनरी से गला घोंट दिया गया. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, राजकोट जिले के जेतपुर तालुका के नवागढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर 11 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था. रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां फोरेंसिक पोस्टमार्टम में महिला की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.

इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और मृतका की पहचान हकूबेन परमार के रूप में की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के करीब 90 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही.

Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया कि हकूबेन के अपने सगे भाई धमाभाई के बेटे रवि के साथ कथित अवैध संबंध थे. इस बात की जानकारी परिवार और रिश्तेदारों को भी थी. हालांकि, परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार इन संबंधों के खिलाफ थे.

रवि की बहनें राधा और मधु भी हकूबेन को कई बार रवि से दूरी बनाने के लिए समझा चुकी थीं. लेकिन आरोप है कि हकूबेन उनकी बात मानने को तैयार नहीं थीं. इसी बात को लेकर परिवार में अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि हकूबेन और उनकी भतीजियों राधा व मधु के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर भी झगड़े होते रहते थे. कुछ दिन पहले भी हकूबेन का राधा, मधु, मधु के पति लक्ष्मण उर्फ लखा और उनके साथ रहने वाले भूपत वाघेला के साथ विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, रवि के साथ हकूबेन के कथित संबंधों को लेकर दोनों बहनें नाराज थीं.

इसी रंजिश के चलते उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. जांच में आरोपियों के बीच पहले से चले आ रहे विवाद को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है.

पुलिस की जांच के मुताबिक, आरोपियों ने हकूबेन को जूनागढ़ से रिक्शे में बैठाकर जेतपुर बुलाया था. इसके बाद दोनों बहनों राधा और मधु ने उन्हें सोडा में जहरीली दवा मिलाकर पिला दी. आरोप है कि जहरीली दवा पिलाने के बावजूद जब हकूबेन की मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने कुछ घंटे इंतजार किया. इसके बाद दोनों बहनों ने हकूबेन की ही चुनरी से उनका गला घोंट दिया.

Advertisement

इस तरह जहरीली दवा और गला घोंटने के जरिए महिला की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद महिला का शव नवागढ़ रेलवे स्टेशन रोड के पास सुनसान जगह पर मिला था.

हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद जेतपुर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में राधाबेन सैयद शेख, मधुबेन लक्ष्मण उर्फ लखा बावाजी, मधुबेन के पति लक्ष्मण उर्फ लखा पीरुनाथ बावाजी और भूपतभाई पोपटभाई वाघेला शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इन सभी की भूमिका हकूबेन की हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने में सामने आई है.

मृतका के भाई अरविंदभाई वाघेला ने जेतपुर सिटी पुलिस स्टेशन में चारों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

जेतपुर सिटी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं हत्या, आपराधिक साजिश और साझा मंशा से जुड़े अपराधों के तहत लगाई गई हैं. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की साजिश, वारदात में उनकी अलग-अलग भूमिका और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

Advertisement

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका हकूबेन परमार मूल रूप से गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना स्थित हथियाधार की रहने वाली थीं. उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं.

बताया गया है कि उनका परिवार खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----