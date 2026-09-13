BRICS समिट के डिनर मेन्यू पर सियासी रार... राहुल गांधी का तंज, किरेन रिजिजू ने किया पलटवार

BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित डिनर के मेन्यू को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. दरअसल, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए खास डिनर रखा था. इसमें सिर्फ शाकाहारी (वेज) खाना परोसा गया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मेन्यू को लेकर सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि 80 फीसदी भारतीय नॉनवेज खाते हैं.

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राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'रिकॉर्ड के लिए, 80% भारतीय नॉनवेज खाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नॉनवेज खाना स्वादिष्ट होता है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन के छोले भटूरे की भी तारीफ की. राहुल गांधी ने छोले भटूरे की एक तस्वीर भी शेयर की.

For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.



Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026

पवन खेड़ा ने भी सरकार पर साधा निशाना

राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने डिनर के मेन्यू पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत की खान-पान की परंपरा बहुत विविध है.

पवन खेड़ा ने कहा कि भारत में दुनिया के कई बेहतरीन नॉनवेज व्यंजन मिलते हैं. उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने BRICS देशों से आए नेताओं के सामने इन्हें क्यों नहीं रखा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी खान-पान की पसंद दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रही है.

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खेड़ा ने कहा कि यह मामला सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं है. अब दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों के सामने भी सरकार ने अपनी पसंद का खाना परोसा है.

The BJP’s habit of imposing its dietary preferences on fellow Indians is already deeply problematic. Now, they have taken it a step further by imposing their own choices on dignitaries from across the world.



India is a rich, diverse, multi-cuisine country, home to some of the… https://t.co/zmVlB9midT pic.twitter.com/8OfRgUdFar — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 13, 2026

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अगर विपक्ष के पास शिखर सम्मेलन की आलोचना करने के लिए सिर्फ खाने का मेन्यू है, तो यह सम्मेलन की सफलता बताता है.

उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर सहमति बनाने वाली ताकत के तौर पर उभर रहा है. बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल की टिप्पणी को छोटी और गैरजरूरी राजनीति बताया.

तुहिन सिन्हा ने कहा कि अगर राहुल गांधी जिम्मेदार विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बधाई देनी चाहिए थी. नई दिल्ली घोषणा में BRICS देशों ने कई गंभीर वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता दिखा.

When opposition has nothing except the food menu to criticise in the summit; it tells you how successful BRICS has been.



Congress is sulking to see India emerge as global consensus builder😁 — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 13, 2026

किरेन रिजिजू बोले- खाने पर भी राजनीति कर रही कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस BRICS देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू पर भी राजनीति कर रही है. BRICS नेताओं ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लिया. भारत के अलग-अलग हिस्सों की खान-पान की परंपराओं में कई तरह के स्वाद और पोषण वाले व्यंजन हैं.

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दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए डिनर आयोजित किया था. इस डिनर में कई तरह के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए.

I can't believe that Congress party is making politics even on the food menu served to the leaders of BRICS nations. Our guests relished Indian vegetarian cuisine which are rich in flavor and nutritional variety with diverse regional traditions. https://t.co/oq1MJwXX9l — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 13, 2026

मेन्यू में खांडवी, पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, मिलेट पुलाव, मशरूम गलौटी और जलेबी शामिल थी. डिनर में मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर भी खास जोर दिया गया. यह भारत के श्री अन्न और टिकाऊ खान-पान को बढ़ावा देने के प्रयास से जुड़ा था.

डिनर के दौरान 100 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी. इनमें भारत के अलावा BRICS के दूसरे सदस्य देशों के कलाकार भी शामिल थे.

80 फीसदी नॉनवेज वाले दावे पर क्या है आंकड़ा

राहुल गांधी ने 80 फीसदी भारतीयों के नॉनवेज खाने का दावा किया है. हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े का कोई सोर्स नहीं बताया. मौजूदा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-6 में नॉनवेज खाने को लेकर ऐसा कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं दिया गया है.

इससे पहले हुए NFHS-5 के मुताबिक, 15 से 49 साल की उम्र के 83.4 फीसदी पुरुष और 70.6 फीसदी महिलाएं कम से कम कभी-कभार मछली, चिकन या मांस खाती थीं.

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BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन रविवार को खत्म हुआ. भारत ने इस दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की. सम्मेलन में 11 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए. डिनर के खाने को लेकर शुरू हुई बहस अब राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गई है.



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