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चॉकलेट का लालच, फिर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म... महाराष्ट्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जालना में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को घर बुलाया था. बच्ची के मां को घटना बताने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग को लेकर थाने में धरना दिया.

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आरोपी को लोगों के हवाले करने की मांग(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
आरोपी को लोगों के हवाले करने की मांग(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)

महाराष्ट्र के जालना में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग ने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिया और अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना जालना शहर के सदर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. मामले की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया.

जानकारी के मुताबिक, बच्ची जब घर पर अकेली थी, उसी दौरान आरोपी ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया. इसके बाद वह बच्ची को अपने घर ले गया, जहां उसके साथ गलत काम करने का आरोप है. घटना के बाद बच्ची ने घर लौटकर पूरी बात अपनी मां को बताई. इसके बाद उसकी मां रात में सदर बाजार थाने पहुंची और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: जालना में शादी में खाना परोसने को लेकर विवाद, दूल्हा-दुल्हन पक्ष में जमकर चले लाठी-डंडे

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शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दिनेश सुवर्णकार (60) के खिलाफ मामला दर्ज किया. केस दर्ज होने के बाद सदर बाजार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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घटना की जानकारी फैलने के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला. आरोपी को नागरिकों के हवाले करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल कुछ नागरिकों के साथ सदर बाजार पुलिस थाने पहुंचे. गोरंट्याल और स्थानीय लोगों ने थाने में धरना दिया और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की.

जालना

आरोपी को नागरिकों के हवाले करने की मांग

पूर्व विधायक और नागरिकों के धरने के दौरान आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई. घटना को लेकर जालना शहर में काफी नाराजगी है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और बच्ची के साथ हुई घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया जा चुका है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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