हनुमान अंश बनाने वाली अनुप्रिया पहुंचीं कैंची धाम, बोलीं- एक गलतफहमी है...

'हनुमान अंश' का बॉक्स-ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है और इसने सिनेमाघरों में अपने 38वें दिन भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹239.38 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹202.62 करोड़ हो गया है. यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की 21 साल की छात्रा 'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, जो नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है. अब उन्होंने कैंची धाम पहुंच मत्था टेका हैं.

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कैंची धाम पहुंचीं अनुप्रिया नागर

फिल्म की भारी सफलता के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर रविवार को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचीं. उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा एवं दिव्य वातावरण को अविस्मरणीय बताया.

अनुप्रिया नागर के साथ उनके परिवारजन, सहयोगी तथा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक पालीवाल भी मौजूद रहे. कैंची धाम पहुंचकर उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि यह धाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा एक पावन स्थल है.

अनुप्रिया ने कहा कि कैंची धाम देश और विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. बाबा नीम करौली महाराज की पावन भूमि पर दर्शन के लिए पहुंचना अपने आप में सौभाग्य की बात है.



तीन महिलाओं ने प्रोड्यूस की फिल्म

वहीं न्यूज एजेंसी से बात करते हुए 'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर कहती हैं, '.इस फिल्म को तीन महिलाओं ने प्रोड्यूस किया है और मैं उनमें सबसे छोटी हूं. मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इससे जुड़ी. टीम ने मुझे बताया कि फिल्म तो बन गई थी, लेकिन उनके पास पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे. मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगा दी क्योंकि मैं इससे भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी. यह मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक प्रोजेक्ट है.'

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प्रोड्यूसर ने आगे कहा, 'महाराज जी (नीम करोली बाबा) ने लैरी ब्रिलियंट और स्टीव जॉब्स जैसे कई विदेशियों को प्रेरित किया, लेकिन भारत में बहुत कम लोग महाराज जी के बारे में जानते हैं. मैं चाहती हूं कि लोग उनकी जीवन-कहानी जानें और उनके आश्रम जाएं. एक गलतफहमी यह भी है कि पूरी फिल्म मैंने ही प्रोड्यूस की थी, जो सच नहीं है. मैंने कुल बजट का एक-तिहाई हिस्सा दिया था. हां, हमने अपना लगाया हुआ पैसा वापस पा लिया है और फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पूरी टीम का मानना ​​है कि फिल्म का इतना अच्छा प्रदर्शन करना महाराज जी का ही चमत्कार है.'

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