How To Make Soya Bhurji: रोज वही सब्जी-दाल खाना छोड़ें, हरी मिर्च डालकर बनाएं प्रोटीन वाली सोयाबीन की टेस्टी भुर्जी, रोटी-पराठे संग लगेगी लाजवाब

लंच में रोज वही दाल, आलू की सब्जी या सादी सब्जियां खाकर अक्सर मन भर जाता है और कुछ नया व चटपटा खाने की इच्छा होती है. अगर आप अपने रोजाना के खाने में एक नया स्वाद और न्यूट्रिशन जोड़ना चाहते हैं, तो सोयाबीन की चटपटी भुर्जी एक बेहतरीन विकल्प है. प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स या सोया कीमा से बनी यह भुर्जी न केवल खाने में एकदम ढाबा स्टाइल तीखी और जायकेदार लगती है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है. यह शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक सुपरफूड है, जिसे आप टिफिन या दोपहर के खाने में गरमा-गरम रोटी व पराठों के साथ परोस सकते हैं.

और पढ़ें

सामग्री:

सोया चंक्स या सोया कीमा - 1.5 कप

प्याज - 2 (बारीक कटे हुए)

टमाटर - 2 (बारीक कटे हुए)

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच

शिमला मिर्च - 1/2 कप (बारीक कटी हुई, क्रंच के लिए)

जीरा - 1 छोटा चम्मच

हींग - 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला - 1-1 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी - 1 बड़ा चम्मच (क्रश की हुई)

नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच

मक्खन या तेल - 2 बड़े चम्मच

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

नमक - स्वादानुसार

बनाने का तरीका:

गरम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर सोया चंक्स को 5-7 मिनट के लिए उबाल लें. फिर पानी छानकर ठंडे पानी से धोएं और हाथों से अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि पानी निकल जाए. अब इसे मिक्सी में हल्का दरदरा (Pulse Mode पर) चला लें ताकि यह कीमा जैसा बन जाए.

Advertisement

एक कढ़ाई में तेल या मक्खन गरम करें. इसमें जीरा और हींग चटकाएं. फिर बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालें. साथ ही हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला (चटपटे स्वाद के लिए) और नमक मिलाकर ढककर 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं जब तक टमाटर गल न जाएं.

मसाला तेल छोड़ने लगे, तब इसमें दरदरा पिसा हुआ सोयाबीन मिलाएं. मसालों के साथ सोयाबीन को 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर अच्छे से भूनें ताकि सारा फ्लेवर इसमें समा जाए.

आखिर में क्रश की हुई कसूरी मेथी, ताजा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 1 मिनट बाद गैस बंद कर दें.

आपकी प्रोटीन से भरपूर चटपटी सोयाबीन भुर्जी तैयार है. इसे गरमा-गरम पराठे, पूरी या रोटी के साथ लंच में सर्व करें.

---- समाप्त ----