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'ये टेस्ट क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं!', पाकिस्तान की खस्ता हालत देख दिग्गज ने खोली अंदर की पोल

पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ सालों से अपने प्रदर्शन के कारण कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी निशाने पर आ गए हैं.

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पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन जारी. (PHOTO: AP)
पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन जारी. (PHOTO: AP)

पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों तीसरे टेस्ट मैच में भी 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक बार फिर बेहद निराशाजनक रहा. तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड की टीम पूरी तरह पाकिस्तान पर हावी नजर आई. 

पाकिस्तान की हालत देखकर अब टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर और मौजूदा समय के कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने भी पाकिस्तान टीम की क्लास लगा दी है. कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान टीम के खेल और उनके सलेक्शन प्रोसेस पर कई सवाल खड़े किए हैं.

इंग्लैंड सीरीज के दौरान पास से मैच देखने वाले दिनेश कार्तिक ने साफ-साफ कहा कि मैदान पर पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले दो टेस्ट मैचों में तो उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर भी पूरे 90 ओवर नहीं खेले. पिचें थोड़ी मुश्किल जरूर थीं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थीं कि आप 90 ओवर तक भी न टिक सकें.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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टीम में अचानक हुए 7 बदलाव

कार्तिक का मानना है कि इस तरह का खेल टेस्ट क्रिकेट की तौहीन जैसा है. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जब टीम 0-2 से सीरीज हार गई तब उन्होंने अचानक 7 बदलाव कर दिए और कोचिंग स्टाफ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया. आखिरी मैच में भले ही उन्होंने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

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दिनेश कार्तिक ने साधा निशाना

दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मैनेजमेंट पर भी निशाना साधा. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जिस खिलाड़ी ने तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में इतना शानदार प्रदर्शन किया, उसे सीरीज की शुरुआत से टीम में क्यों नहीं रखा गया? समझ नहीं आता कि इनका चयन कैसे होता है और ये किस तरह के खिलाड़ी खिला रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कार्तिक ने आगे कहा कि टीम में बार-बार कप्तान बदलना और कोच बदलना यह साफ दिखाता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास बहुत शानदार रहा है, लेकिन मौजूदा टीम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वे इस वक्त किसी भी बड़ी टेस्ट टीम को टक्कर दे पाएंगे. कार्तिक ने उम्मीद जताई है कि जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान देंगे और टीम को वापस पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे.

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