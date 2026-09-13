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Zomato ने दिया बड़ा झटका! कैश पेमेंट पर बढ़ जाएगा खाने का बिल, हर ऑर्डर पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

Zomato ने कैश पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए नया चार्ज शुरू किया है. यानी अगर आप खाना ऑर्डर करते समय Cash on Delivery चुनते हैं, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. कंपनी के इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों के बिल पर पड़ेगा.

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कैश में खाना मंगाने पर अब ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. (Photo:AI)
कैश में खाना मंगाने पर अब ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. (Photo:AI)

Zomato से खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है. अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यानी डिलीवरी के समय नकद पेमेंट करते हैं, तो अब आपको इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं. जोमैटो ने कुछ यूजर्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर ‘Pay on Delivery Fee’ लेना शुरू किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कस्टमर को यह चार्ज 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक दिखाई दे रहा है. यह फीस सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी नहीं है. किस ग्राहक से कितना चार्ज लिया जाएगा, इसे लेकर कंपनी की तरफ से कोई फिक्स रेट सामने नहीं आया है.

ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज

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अगर आप जोमैटो पर UPI, कार्ड या किसी दूसरे ऑनलाइन पेमेंट तरीके से पेमेंट्स करते हैं, तो इस खास Pay on Delivery Fee से बच सकते हैं. यानी एक्स्ट्रा चार्ज से बचने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पेमेंट करना है.

इसका मतलब यह नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कोई दूसरी फीस नहीं लगेगी. जोमैटो के ऑर्डर में प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज और टैक्स जैसी दूसरी चार्जस पहले से लग सकती है.

यह भी पढ़ें: iPhone Duo का फोल्ड इफेक्ट हुआ कॉपी! Galaxy Z Fold 8 के इस डेमो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

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छोटे ऑर्डर पर ज्यादा होगा असर

कैश ऑन डिलीवरी पर लगने वाली यह एक्स्ट्रा फीस खास तौर पर छोटे ऑर्डर करने वाले कस्टमर को ज्यादा महसूस हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर खाने का ऑर्डर कम कीमत का है और उसके ऊपर अलग से 5 या 10 रुपये की फीस जुड़ती है, तो बिल बढ़ जाएगा.

अभी यह साफ नहीं है कि जोमैटो किन ग्राहकों और किन ऑर्डर पर यह चार्ज लगा रहा है. अलग-अलग यूजर्स को अलग फीस दिखाई देने की बात सामने आई है.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग

स्विगी पर फिलहाल ऐसा चार्ज नहीं

जोमैटो का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उसकी बड़ी कम्पेटिटर कंपनी स्विगी फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी के लिए इसी तरह की अलग फीस नहीं ले रही है.

Zomato की तरफ से इस नए चार्ज को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में फिलहाल ग्राहकों के लिए जरूरी है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले पेमेंट पेज पर पूरा बिल जरूर चेक करें. खासकर अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चुन रहे हैं, क्योंकि इसी विकल्प पर एक्स्ट्रा फीस जुड़ सकती है.

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