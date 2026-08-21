'जब दुनिया स्पेस की सोचे, तो भारत की ओर देखे', 20 स्पेस स्टार्टअप्स कंपनियों के प्रमुखों से मिले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने शुक्रवार को 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की. यह मुलाकात सेवा तीर्थ में हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने निजी स्पेस सेक्टर स्टार्टअप कंपनियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करें.
पीएम ने कहा कि हमें इस सेक्टर में इतना बेहतर काम करना है कि जब दुनिया स्पेस की सोचे, तो भारत की ओर देखे. उन्होंने इस मीटिंग की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवा स्पेस स्टार्टअप्स ने एक कठिन और नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस दिखाया है. प्रधानमंत्री ने एक्स पर फोटो ट्वीट कर लिखा, 'इन युवाओं ने जोखिम उठाया. उन्होंने सरकार के सुधारों पर भरोसा किया. लगातार मेहनत भी की है. इसका असर अब देश के स्पेस सेक्टर में साफ दिख रहा है.
इस मीटअप के दौरान स्टार्टअप्स ने अपने काम को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिए. उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. स्टार्टअप्स ने सरकार की ओर से किए गए स्पेस रिफॉर्म्स की भी तारीफ की. उनका कहना था कि इन सुधारों से निजी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है.
बैठक में कई तरह की कंपनियां शामिल हुईं. मुलाकात के दौरान उन्होंने पीएम को बताया कि कुछ कंपनियां रॉकेट बना रही हैं, तो कुछ कहीं कुछ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रही हैं. कई कंपनियां सैटेलाइट बना रही हैं. कुछ एडवांस्ड प्रोपल्शन पर काम कर रही हैं. स्पेस डेब्रिस हटाने पर भी काम हो रहा है. AI आधारित मौसम टेकनीक भी डेवलप की जा रही है.
पीएम मोदी ने इन कंपनियों को भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी स्पेस क्षमता को मजबूत कर रहा है. भारत दुनिया के सामने स्पेस सेक्टर का मजबूत मॉडल पेश कर सकता है. यह मॉडल इनोवेटिव होने के साथ व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है.
'रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए स्पेस टेक्नोलॉजी'
पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स से एक और अहम अपील की. उन्होंने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने इसे कृषि में इसके इस्तेमाल पर जोर दिया. पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी नई तकनीक के इस्तेमाल की बात कही. पीएम ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े कामों में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका हो सकती है. पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं. इनमें स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ा बदलाव ला सकती है.
पीएम मोदी ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि भारत के पास बड़ा मौका है. कई देश स्पेस सेक्टर में निवेश नहीं कर सकते. कई देश निवेश करना नहीं चाहते. ऐसे में भारत अपनी जगह और मजबूत कर सकता है.
बच्चों को भी स्पेस सेक्टर से जोड़ने पर दिया जोर
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स से स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ने को भी कहा. उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ काम करने की सलाह दी.
उनका कहना है कि बच्चों में शुरुआत से ही साइंस और टेकनीक को लेकर जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए. इससे उन्हें नए प्रयोग करने का मौका मिलेगा. साथ ही भविष्य में ज्यादा युवा स्पेस सेक्टर की ओर आ सकते हैं. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत का निजी स्पेस इकोसिस्टम देश के लिए बड़ी ताकत बन सकता है. यह इकोसिस्टम भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए भी अहम भूमिका निभा सकता है.