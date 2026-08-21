Babita Singh Reporting Trailer: दोस्त का मर्डर, पुलिस अफसर की जिंदगी में मचा बवाल! कैसे सुलझाएगी ASI बबीता सिंह?

निमिषा सजयन की अपकमिंग क्राइम-ड्रामा फिल्म ‘बबिता सिंह रिपोर्टिंग’ का ट्रेलर शुक्रवार, 21 अगस्त को रिलीज कर दिया गया. फिल्म का डायरेक्शन अंबिका पंडित ने किया है, जबकि कहानी अमिता व्यास ने लिखी है. फिल्म में निमिषा के साथ बरुण सोबती, अंशुमान पुष्कर और राजेश कुमार अहम किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म 28 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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दोस्त की हत्या से बदल जाती है बेबी की दुनिया

ट्रेलर की शुरुआत होती है बबिता सिंह से, जिसे प्यार से सभी बेबी कहते हैं. बेबी एक युवा पुलिस अफसर है. उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब उसके बचपन के दोस्त बंसी की हत्या हो जाती है. खास बात यह है कि बेबी पहले से ही दो हफ्ते के लिए सस्पेंड है, लेकिन इसके बावजूद वह बंसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट जाती है.

जांच आगे बढ़ती है तो एक के बाद एक नए सुराग सामने आते हैं. लेकिन मामला सिर्फ हत्यारे तक पहुंचने का नहीं रह जाता. बेबी को ऐसे राज पता चलने लगते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन उसकी अपनी जिंदगी और आसपास के लोगों से है. यानी जितना वह केस के करीब जाती है, उतना ही उसकी निजी जिंदगी उलझती चली जाती है.

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फिल्म की खास बात यह भी है कि बेबी सिर्फ एक पुलिस अफसर के तौर पर अपराध की जांच नहीं कर रही. घर में उसे परिवार के तानों और भावनात्मक दबाव का भी सामना करना पड़ता है. एक तरफ उसे बंसी के कातिल की तलाश है, तो दूसरी तरफ उसे अपनी निजी जिंदगी के सवालों से भी जूझना पड़ता है.

ट्रेलर कैसा है?

एडिटोरियल नजरिए से देखें तो ‘बबिता सिंह रिपोर्टिंग’ का ट्रेलर कहानी में रहस्य के साथ इमोशन का अच्छा तड़का लगाता है. शुरुआत एक सीधे-सादे मर्डर केस जैसी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी निजी रिश्तों और छिपे हुए राज की तरफ मुड़ती दिखाई देती है. निमिषा सजयन का किरदार ट्रेलर का सबसे मजबूत पक्ष नजर आता है. बरुण सोबती की मौजूदगी भी कहानी में दिलचस्पी बढ़ाती है.

अच्छी बात यह है कि ट्रेलर सिर्फ ‘कातिल कौन है?’ वाला सवाल नहीं छोड़ता, बल्कि यह भी पूछता है कि सच सामने आने के बाद बेबी की अपनी जिंदगी में क्या बचेगा? अगर फिल्म ट्रेलर की तरह ही मर्डर मिस्ट्री, पारिवारिक तनाव और महिला के नजरिए को संतुलित रख पाती है, तो यह एक दिलचस्प क्राइम-ड्रामा साबित हो सकती है.

डायरेक्टर के मुताबिक, फिल्म सिर्फ हत्या की जांच की कहानी नहीं है. इसके जरिए उन हालात को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिनसे कई महिलाएं रोज गुजरती हैं. उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाना, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करना और अपनी बात मनवाने के लिए लगातार संघर्ष करना.

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निमिषा के लिए खास है बेबी का किरदार

निमिषा सजयन ने कहा कि बेबी का किरदार उनके साथ शूटिंग खत्म होने के बाद भी रहा. इस भूमिका ने उन्हें अपनी जिंदगी और रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर किया. उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में हम कई बार बिना समझे ही समझौते और एडजस्टमेंट करते रहते हैं.

निमिषा के लिए बेबी इसलिए भी खास है क्योंकि यह किरदार सिर्फ एक पुलिस अफसर का नहीं, बल्कि ऐसी महिला का है जो अपने काम, परिवार, रिश्तों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

फिल्म 28 अगस्त 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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