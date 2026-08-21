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लक्सर के पूर्व BJP विधायक का अजीब बयान, बोले- मुझे वोट नहीं दिया तो पेट में पड़ेंगे बड़े-बड़े कीड़े, VIDEO वायरल

लक्सर के पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो उन्हें वोट नहीं देगा, उसके पेट में बड़े-बड़े कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा. उन्होंने क्षेत्र में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कराने का दावा करते हुए यह बात कही. उनका बयान अब चर्चा में है.

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लक्सर के पूर्व BJP विधायक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल
लक्सर के पूर्व BJP विधायक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

लक्सर से भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. उनका बृहस्पतिवार को दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह एक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अपने लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने वोट नहीं देने वालों को लेकर अजीबोगरीब बात कही. संजय गुप्ता ने मंच से कहा कि जो उन्हें वोट नहीं देगा, उसके पेट में बड़े-बड़े कीड़े पड़ेंगे और उसका पेट फट जाएगा. उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. बयान को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
 

जन्मदिन के कार्यक्रम में जनता को कर रहे थे संबोधित

दरअसल, संजय गुप्ता भाजपा से विधायक रह चुके हैं. वर्ष 2022 के चुनाव में उन्हें बसपा के शहजाद के कारण हार का सामना करना पड़ा था. अब 2029 का चुनाव आने वाला है. इसी बीच अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था. कार्यक्रम में वह लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों का बखान किया और जनता के लिए किए गए कामों का जिक्र किया. इसी क्रम में उन्होंने क्षेत्र में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कराने की बात कही.

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उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की है. इसके बाद उन्होंने वोट से जोड़ते हुए कहा कि अगर इस पानी को पीने के बाद भी कोई उन्हें वोट नहीं देगा तो उसके पेट में प्लास्टिक के बड़े-बड़े कीड़े पड़ेंगे और उसका पेट फट जाएगा. कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक का यह बयान वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. मंच से उन्होंने जिस अंदाज में वोट देने और पानी की व्यवस्था को जोड़ा, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो में संजय गुप्ता लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह अपने कार्यों का जिक्र करते हुए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने वोट नहीं देने वाले लोगों के पेट में कीड़े पड़ने और पेट फटने की बात कही. संजय गुप्ता पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. इस बार भी उनका बयान सोशल मीडिया पर पहुंचते ही तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में कही गई बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

संजय गुप्ता लक्सर से भाजपा के विधायक रह चुके हैं. वर्ष 2022 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अब 2029 के चुनाव से पहले अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में जनता के बीच दिए गए इस बयान ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है. पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने को अपने काम के तौर पर बताया.

बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा

इसके बाद उन्होंने कहा कि पानी पीने के बाद भी जो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, उनके पेट में बड़े-बड़े प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और उनका पेट फट जाएगा. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कार्यक्रम में दिए गए इस बयान का वीडियो लोग लगातार शेयर कर रहे हैं. इसी के साथ लक्सर के पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता एक बार फिर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं.

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