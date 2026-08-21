'जो मुझे वोट नहीं देगा, उसके पेट में कीड़े पड़ेंगे...', पूर्व BJP विधायक का बेतुका बयान वायरल, मचा हंगामा

उत्तराखंड के लक्सर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक संजय गुप्ता एक बार फिर अपने बड़बोलेपन और अजीबोगरीब बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहते दिख रहे हैं कि जो उन्हें वोट नहीं देगा, उसके पेट में बड़े-बड़े कीड़े पड़ेंगे और उसका पेट फट जाएगा.

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पूरा मामला लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर का है, जहां पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था. कार्यक्रम के दौरान संजय गुप्ता मंच से अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का बखान कर रहे थे.

इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था कराने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के लिए शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया, लेकिन इस पानी को पीने के बाद भी अगर कोई उन्हें वोट नहीं देगा तो उनके पेट में प्लास्टिक के बड़े-बड़े कीड़े पड़ेंगे और उनका पेट फट जाएगा. देखें VIDEO:-

2022 में मिली थी हार, अब 2029 की तैयारियों के बीच दिया बयान

संजय गुप्ता लक्सर सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बसपा (BSP) प्रत्याशी शहजाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

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आगामी चुनावों को देखते हुए वह क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और जनता के बीच पैठ बनाने में जुटे हैं, लेकिन जन्मदिन के मौके पर दिया गया उनका यह बेतुका बयान अब उन्हीं के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है.

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