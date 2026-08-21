Vande Bharat Sleeper VIDEO: 6 महीने बाद वंदे भारत के टॉयलेट का ये हाल, अंदर घुसते ही हुई हैरान, वीडियो वायरल

भारत की लग्‍जरी ट्रेनों में से एक मानी जाने वाली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का एक वीडियो इंस्‍टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसके सीटी से लेकर टॉयलेट तक की हालत के बारे में दिखाया गया है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है.

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दरअसल, छह महीने पहले जब यह लॉन्‍च हुआ था तो काफी लग्‍जरी ट्रेन थी और अंदर का नजारा देखकर ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई ट्रेन है, बल्कि एक फाइव स्‍टार होटल के कमरे जैसे था. उस समय एक कंटेट क्रिएटर अनुषा ने वीडियो बनाया था और उसके अंदर का नजारा दिखाया था. अब 6 महीने बाद फिर से अनुषा ने इसका वीडियो शेयर किए है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हैं.

अनुषा ने छह महीने बाद इस ट्रेन के फस्‍र्ट एसी में सफर करने का फैसला किया. उनका मकसद यह देखना था कि क्या ट्रेन आज भी उतनी ही प्रीमियम दिखती और महसूस होती है जितनी कि इसके पहले लॉन्च के समय थी. उन्हें उम्मीद थी कि हालात अलग होंगे. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अनुषा ने कहा कि वह गुवाहाटी से कोलकाता तक चलने वाले वंदे भारत स्‍लीपर को महीनों के संचालन के बाद पूरी तरह से बर्बाद हालत में पाने के लिए 'पूरी तरह से तैयार' थीं. लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा, उससे वह हैरान रह गईं.

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कैसी थी व्‍यवस्‍था?

अनुषा ने बताया कि अपनी सीट पर जाने से पहले उन्हें सबसे पहले चाय दी गई. फिर वे और भी सरप्राइस हुईं, जब उन्‍होंने देखा कि फर्स्ट एसी केबिन काफी बड़ा था, आधुनिक और सबसे महत्वपूर्ण बात, साफ-सुथरा था. उनके अनुसार, छह महीने बाद भी यह बिल्कुल साफ था. ट्रेन के लॉन्च के समय से ही इसमें यात्रा कर चुकी अनुषा के लिए यह एक शानदार अनुभव था.

टॉयलेट के कैसे थे हालात?

उसने सोचा कि केवल केबिन देखकर ट्रेन की स्थिति जानना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बाथरूम की चेकिंग करने का फैसला किया और फिर वे सरप्राइस हो गईं. फर्स्ट एसी कोच में एक अलग शॉवर एरिया होता है. अनुषा ने अपने वीडियो में बाथरूम दिखाया और कहा कि वह उसकी सफाई देखकर हैरान रह गई. बाथरूम बिल्‍कुल पहले ही जैसा था.

कौन-कौन सी प्रीमियम सुविधाएं

अनुषा ने ट्रेन में परोसे गए भोजन के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि इसका स्वाद उतना ही लाजवाब था जितना कि लॉन्च के दौरान उनकी पहली यात्रा में था. उनके लिए, यह अनुभव और भी बेहतर था. यात्रा के अंत तक, उन्हें लगा कि ट्रेन ने अपनी शुरुआती खासियत को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है. उनका कहना था कि प्रीमियम ट्रेन ने उनके 'छह महीने के अनुभव' की कसौटी पर खरा उतरा है.

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गौरतलब है कि दिन में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों के विपरीत, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस लंबी यात्राओं के लिए डिजाइन की गई है, जो लगभग 800 किमी से 1200 किमी की दूरी पर स्थित शहरों को जोड़ती है. इसका पहला प्रोटोटाइप ट्रेनसेट सितंबर 2024 में BEML द्वारा तैयार किया गया था, और पहली कमर्शियल सर्विस 17 जनवरी 2026 को शुरू हुई.

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