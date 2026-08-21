ब्रश पर पेपर रखा और दांत साफ कर लिए... जापान में माउथ क्लीनिंग का ये कैसा तरीका वायरल

टूथपेस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में एक प्लास्टिक की ट्यूब आती है. ट्यूब खोलिए, ब्रश पर पेस्ट लगाइए और फिर दांत साफ कर लीजिए. लेकिन जापान में अब टूथपेस्ट का एक ऐसा विकल्प सामने आया है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो सकता है. यहां टूथपेस्ट को बेहद पतली पेपर शीट के रूप में इस्तेमाल करने की तकनीक सामने आई है.

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यह शीट इतनी छोटी और हल्की है कि इसे आसानी से साथ लेकर जाया जा सकता है. इसे गीले टूथब्रश पर रखने या मुंह में रखने के बाद लार और पानी के संपर्क में आते ही यह झाग बनाने लगती है. इसके बाद सामान्य टूथपेस्ट की तरह ब्रश करके दांत साफ किए जा सकते हैं. दावा है कि इससे पारंपरिक प्लास्टिक ट्यूब के मुकाबले करीब 98 फीसदी तक प्लास्टिक इस्तेमाल कम हो सकता है.

कैसी होती है ये पेपर टूथपेस्ट शीट?

एक जापानी कंपनीने अपने सस्टेनेबल ब्रांड के तहत इस तरह का पेपर टूथपेस्ट बनाया है. यह सामान्य टूथपेस्ट की तरह पेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि बेहद पतली शीट के रूप में आता है. इसकी एक शीट का आकार करीब 16×23 MM है. यानी यह इतनी छोटी है कि इसे जेब या बैग में आसानी से रखा जा सकता है.

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इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है. एक शीट को गीले टूथब्रश पर रखें. जैसे ही यह लार और पानी के संपर्क में आती है, झाग बनने लगता है. इसके बाद सामान्य तरीके से ब्रश किया जाता है. ब्रश करने के बाद मुंह में पानी से कुल्ला करना पर्याप्त बताया गया है, क्योंकि शीट मुंह में घुल जाती है.

प्लास्टिक की ट्यूब की जरूरत ही नहीं

इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मकसद प्लास्टिक कचरे को कम करना है. आम टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में आता है. हर बार ट्यूब खत्म होने के बाद उसे फेंकना पड़ता है. ऐसे में बड़ी संख्या में खाली ट्यूब कचरे का हिस्सा बनती हैं.

पेपर टूथपेस्ट में पेस्ट को ट्यूब में रखने की जरूरत नहीं होती. कंपनी का दावा है कि इसका इस्तेमाल करने से पारंपरिक ट्यूब वाले टूथपेस्ट की तुलना में प्लास्टिक का इस्तेमाल करीब 98 फीसदी तक कम हो सकता है.

हालांकि, इसकी बाहरी पेपर पैकेजिंग के अंदर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पतली पॉलीथीन की परत लगाई गई है. यानी यह पूरी तरह प्लास्टिक-मुक्त उत्पाद नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य प्लास्टिक की मात्रा को काफी कम करना है.

जापान में क्यों बढ़ रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स पर जोर?

जापान में सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जापानी सरकार ने 2030 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक में कुल 25 फीसदी की कमी का लक्ष्य रखा है.

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इसके अलावा जापान के पर्यावरण मंत्रालय की पहल से एक कानून भी लागू हुआ है. ऐसे में कंपनियां रोजमर्रा की चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के नए तरीके खोज रही हैं. दरअसल, जापान में होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी होता है. किसी होटल में ठहरने पर टूथब्रश, रेजर, हेयरब्रश जैसी कई चीजें मुफ्त में मिलती हैं. इनमें से बड़ी संख्या प्लास्टिक की होती है. ऐसे में छोटी और हल्की पेपर टूथपेस्ट शीट जैसी चीजें प्लास्टिक कचरा कम करने का एक तरीका हो सकती हैं.

होटल और ट्रैवल में भी हो सकता है इस्तेमाल

इस तरह की पेपर टूथपेस्ट शीट का फायदा सिर्फ घर पर इस्तेमाल तक सीमित नहीं है. इसका छोटा आकार और कम वजन इसे यात्रा, होटल, कैंपिंग और आपदा राहत किट जैसी जगहों के लिए भी उपयोगी बनाता है.

यात्रा के दौरान टूथपेस्ट की बड़ी ट्यूब साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. कुछ छोटी-छोटी शीट रखीं और जरूरत के समय एक शीट निकालकर ब्रश किया जा सकता है. इसी वजह से जापान के कुछ होटलों में ऐसे पेपर टूथपेस्ट को ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है.

कंपनी ने बांस का टूथब्रश भी बनाया

पेपर टूथ पेस्ट बनाने वाली कंपनी ने पहले से ही पर्यावरण के अनुकूल यानी इकोफ्रेंडली टूथब्रश पर काम कर रही है. कंपनी ने करीब दो साल पहले बांस से बना टूथब्रश लॉन्च किया था और इसके 10 लाख से ज्यादा यूनिट बिकने की जानकारी दी है.

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अब कंपनी पेपर टूथपेस्ट और बांस के टूथब्रश को साथ इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है. कंपनी का मानना है कि दोनों को साथ अपनाने से रोजाना दांत साफ करने के दौरान पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे को और कम किया जा सकता है.

यह प्रोडक्ट सिर्फ कंपनियों या होटलों के लिए नहीं है. इसे आम ग्राहक भी खरीद सकेंगे. एक पैक में चार मिंट फ्लेवर वाली शीट दी जाती हैं. बाहरी पैकेजिंग का आकार करीब 70×70 मिलीमीटर है, जबकि इस्तेमाल होने वाली हर शीट सिर्फ 16×23 मिलीमीटर की है.

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जापान का यह प्रयोग दिखाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए रोजमर्रा की चीजों का तरीका भी बदला जा सकता है. जिस टूथपेस्ट को हम सालों से प्लास्टिक की ट्यूब में देखते आए हैं, उसे अब एक छोटी सी घुलने वाली शीट में बदलने की कोशिश हो रही है. ब्रश वही है, दांत साफ करने का काम भी वही है, लेकिन टूथपेस्ट रखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है.

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