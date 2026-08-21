POCO M8x 5G भारत में हुआ लॉन्च, मिलेगी 7900mAh की बैटरी और इतनी है कीमत

POCO ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम POCO M8x 5G है. यह एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन है. साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि यह भारत का पहला Snapdragon 4Gen 5 के साथ आने वाला स्मार्टफोन है. इसमें 7900mAh की बैटरी दी गई है.

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POCO M8x 5G की शुरुआती कीमत 20,999 रुपये है, जिसमें 4GB Ram + 128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है. वहीं 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 22,999 रुपये खर्च करने होंगे.

पोको के इस स्मार्टफोन की पहली सेल फ्लिपकार्ट पर 27 अगस्त को शुरू होगी. इस दौरान लॉन्च ऑफर के तहत 2 हजार रुपये की सेविंग भी कर सकेंगे. यह ऑफर पहले दिन की सेल के दौरान ही मिलेगी.

POCO M8x 5G के स्पेसिफिकेशन्स

POCO M8x 5G में 6.9 इंच का HD+ LCD स्क्रीन मिलता है, जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i का यूज किया है.

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POCO M8x 5G का प्रोसेसर

ब्रांड का दावा है कि यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन है, जिसमें क्वालकॉम के Snapdragon 4 Gen 5 4nm चिपसेट का इस्तेमाल किया है. साथ ही Adreno 613 GPU का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन के साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज का इस्तेमाल किया है.

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POCO M8x 5G का कैमरा

POCO M8x 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 एपर्चर के साथ आता है. इस हैंडसेट में फ्लिकर सेंसर भी दिया है. रियर कैमरा 1080p तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

POCO M8x 5G की बैटरी

POCO M8x 5G में 7900mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जिंग मिलता है. इसमें 22.5W का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का फीचर मिलता है.

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