scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP के 52 लाख बच्चे बिना यूनिफॉर्म के पहुंच रहे स्कूल, 350 करोड़ की योजना टेंडर में अटकी

मध्य प्रदेश में बच्चे रोज स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी ड्रेस का इंतजार खत्म नहीं हो रहा. 350 करोड़ रुपये की योजना टेंडर और कानूनी पेंच में फंसी गई है, जिसका असर बच्चों की बुनियादी सुविधाओं पर पड़ रहा है.

Advertisement
X
MP में छात्र यूनिफॉर्म ना मिलने से घर के कपड़ों में स्कूल जाने को मजबूर हैं. (Photo-ITG)
MP में छात्र यूनिफॉर्म ना मिलने से घर के कपड़ों में स्कूल जाने को मजबूर हैं. (Photo-ITG)

मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए काफी समय बीत चुका है.स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, बच्चे रोज कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, लेकिन लाखों विद्यार्थियों को अब तक सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त यूनिफॉर्म नहीं मिली है. पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 52 लाख बच्चे फिलहाल घर के कपड़ों में स्कूल आने को मजबूर हैं.

जिस ड्रेस का इंतजार सत्र की शुरुआत में खत्म हो जाना चाहिए था, वह अब टेंडर के विवाद में अटक गई है. सरकार ने इस बार बच्चों को दो-दो सेट तैयार यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है. इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लेकिन यूनिफॉर्म की खरीद के लिए जारी टेंडर पर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंच गया. 

52 लाख बच्चों को मिलनी है यूनिफॉर्म
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक करीब 25.32 लाख छात्र और 26.70 लाख छात्राएं पढ़ रही हैं. योजना के तहत हर बच्चे को दो सेट यूनिफॉर्म दी जानी है. पहले सरकार बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रति विद्यार्थी 600 रुपये भेजती थी. उस रकम से कपड़ा खरीदकर माता-पिता अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलवाते थे. सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब तैयार यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है.

सम्बंधित ख़बरें

इंदौर के पालरेचा परिवार ने तैयार की है राखी. (Photo: Screengrab)
खजराना गणेश को अर्पित की 40 इंच की राखी, 24 साल से निभा रहे परंपरा
13 रुद्राक्षों से तैयार की गई है स्पेशल राखी. (Photo: ITG)
13 रुद्राक्ष और 12 ज्योतिर्लिंग... नीमच के आर्टिस्ट ने तैयार की अनोखी राखी
Daughter Cuts Wedding Expenses to Build a Huge Shelter for Birds
शादी में नहीं उड़ाए लाखों, बिटिया ने परिंदों के लिए बना दिया ‘6 मंजिला घर’
फर्जी IAS बनकर दिया था नौकरी का झांसा. (Photo: ITG)
नाम तृप्ति, काम ठगी और लग्जरी लाइफ... हैरत में डाल देगी फर्जी IAS की कहानी
Sagar snake emerged
पैंट पहना तो अंदर छिपा मिला सांप... युवक की फूल गईं सांसें
Advertisement

वजह यह बताई गई कि ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों को अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा और सिलाई की सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती. लेकिन नई व्यवस्था शुरू होते ही प्रक्रिया विवादों में घिर गई. 

टेंडर की शर्तों पर उठे सवाल 
3 जून को मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम ने करीब 350 करोड़ रुपये की यूनिफॉर्म खरीद के लिए टेंडर जारी किया. स्थानीय MSME, बुनकरों और पावरलूम से जुड़े संगठनों ने टेंडर की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई. आरोप है कि बड़ी वित्तीय और क्षमता संबंधी शर्तों के कारण छोटे स्थानीय निर्माता बाहर हो सकते थे. सबसे ज्यादा सवाल करीब 700 करोड़ रुपये के टर्नओवर की शर्त को लेकर उठे.

यह भी पढ़ें: MP: स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदते दो छात्रों का वीडियो वायरल, हरकत में आया प्रशासन

इसके बाद टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने टेंडर को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी. नतीजा यह हुआ कि खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और यूनिफॉर्म की सप्लाई भी रुक गई. मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म बांटने की व्यवस्था पिछले सालों में कई बार बदली है. कभी स्कूल प्रबंधन समितियों को जिम्मेदारी दी गई, कभी महिला स्व-सहायता समूहों को और कोरोना काल में सीधे खाते में राशि भेजी गई.

Advertisement

इसके बावजूद कई बार यूनिफॉर्म सेशन शुरू होने के महीनों बाद बच्चों तक पहुंच सकी. सरकार की प्रक्रिया और अदालत का मामला अपनी जगह है. लेकिन बच्चों का पढ़ाई का सत्र इंतजार नहीं करता. अब देखना यह होगा कि टेंडर विवाद कब सुलझता है और 52 लाख बच्चों को उनकी यूनिफॉर्म कब मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    MP के 52 लाख बच्चे बिना यूनिफॉर्म के पहुंच रहे स्कूल, 350 करोड़ की योजना टेंडर में अटकी |
    यश की टॉक्‍स‍िक को लेकर क्या रही दर्शकों की राय? देखें मूवी मसाला |
    PM मोदी और CM योगी ने Gen-Alpha के साथ मनाया रक्षाबंधन, राहुल ने प्रियंका संग फोटो शेयर कर दी बधाई |
    एक झील, दो नदी... कैसे चीन-नेपाल बॉर्डर पर फिर बन रहा 'मौत के प्रलय' का खतरा |
    'तेरा कुत्ता टॉमी?' कंगना रनौत ने पुराने राखी एड में पहनी थी रिवीलिंग ड्रेस, कुनिका सदानंद ने कसा तंज |
    Besan Burfi Recipe: घर नहीं बची मिठाई? एक कटोरी बेसन और मुट्ठी भर मेवों से तैयार करें टेस्टी बेसन बर्फी, मेहमान करेंगे तारीफ |
    'सुंदर एंजेल जैसी दिखती हो' कहकर पैंट की जिप खोली, IIM अहमदाबाद कैंपस में MBA छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार |
    नेपाल में फंसे गुजरात‍ियों को कैसे तलाश रहे पर‍िवार, देखें गुजरात आजतक |
    Kal Ka Rashifal 29 August 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    UP Board: अब APAAR ID बनेगी छात्रों की डिजिटल पहचान, जानें कैसे आएगी काम
    Advertisement