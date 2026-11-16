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Shakun Shastra: पूजा के बीच दीपक बुझना क्या देता है किसी अनहोनी का संकेत? जानें क्या है इसका मतलब

Shakun Shastra: पूजा के दौरान अचानक दीपक बुझने को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. हालांकि, कई बार हवा लगने या तेल-घी कम होने से भी दीपक बुझ जाता है. आइए जानते हैं दीपक बुझने का क्या मतलब है और ऐसी स्थिति में उसे दोबारा कैसे जलाना चाहिए.

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पूजा में जलता दीपक अचानक बुझ जाए तो क्या मिलता है संकेत? (Photo: ITG)
पूजा में जलता दीपक अचानक बुझ जाए तो क्या मिलता है संकेत? (Photo: ITG)

Shakun Shastra: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि दीपक की रोशनी से घर में सकारात्मकता आती है और जीवन से अंधकार दूर होता है. यही वजह है कि किसी भी पूजा या धार्मिक कार्यों की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है. लेकिन कई बार पूजा के बीच जलता हुआ दीपक अचानक बुझ जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह किसी अनहोनी या आने वाली परेशानी का संकेत है? आइए जानते हैं कि पूजा के बीच दीपक बुझने का क्या मतलब माना जाता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

मन का भटकना

मान्यता है कि पूजा के समय दीपक बुझना मन के भटकने या ध्यान में कमी से जुड़ा हो सकता है. इसलिए पूजा करते समय मन को शांत रखना चाहिए. अगर दीपक बुझ जाए तो परेशान न हों और दोबारा जलाकर पूजा पूरी करें.

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नकारात्मक ऊर्जा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपक बुझने को घर की नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है. इसलिए पूजा घर को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. हालांकि, दीपक बुझने का मतलब यह नहीं है कि भगवान आपसे नाराज हैं.

पितरों से जुड़ी मान्यता

मान्यता है कि पूजा के दौरान दीपक बुझना पितरों की नाराजगी का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में अपने पूर्वजों को याद करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए. साथ ही, उनका आशीर्वाद लें.

काम में रुकावट आने का संकेत

मान्यता है कि पूजा के बीच अचानक दीपक बुझना आने वाले समय में किसी परेशानी या काम में रुकावट आने का संकेत हो सकता है. 

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दीपक बुझ जाए तो क्या करें?

अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले दीपक में तेल या घी की मात्रा देख लें. कई बार कम तेल, खराब बाती या हवा के कारण दीपक बुझ जाता है. जरूरत पड़ने पर नई बाती लगाएं और फिर दीपक जला दें. इसके बाद भगवान से क्षमा मांगकर श्रद्धा के साथ पूजा पूरी करें.

दीपक जलाते समय बोलें यह मंत्र

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

मंत्र

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदाम्.
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

अर्थ: इस दीपक की ज्योति को नमन है, जो जीवन में शुभता, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए. यह हमारे मन से बुरे विचारों को दूर करे और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाए.

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