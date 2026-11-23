संसद का शीतकालीन सत्र अब तक नहीं बुलाए जाने पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सत्र में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. वहीं, बीजेपी ने इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री के जवाब का हवाला दिया है. महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करने की बात कह रही है.

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संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के दूसरे-तीसरे सप्ताह या दिसंबर की शुरुआत में बुलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार अब तक इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. इसी देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर संख्या बल जुटाने की कोशिश में है. विपक्ष का कहना है कि संसद में किसानों की समस्या, बेरोजगारी और चीन के साथ सीमा तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. अवधेश प्रसाद ने महिला आरक्षण, परिसीमन और संख्या बल का हवाला देते हुए सरकार पर संसद नहीं बुलाने का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने लगाया आरोप

कांग्रेस भी संसद सत्र में देरी को लेकर सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज और जनता के सवालों से बच रही है. उनका कहना है कि संसद में INDIA गठबंधन जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहता है, लेकिन सरकार सत्र बुलाने में देरी कर रही है. कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या इस बार शीतकालीन सत्र नहीं होगा या फिर महज कुछ दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. प्रमोद तिवारी ने विपक्ष के मुद्दे उठाने, सत्र में देरी और लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

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भाजपा ने दिया जवाब

विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद सत्र बुलाने और मॉनसून सत्र के सत्रावसान में देरी के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री विस्तार से जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार दूसरे मुद्दे पर बात करने आई है. महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. 543 सीटों में एक तिहाई आरक्षण को लेकर सरकार की स्थिति साफ है.

शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर विपक्ष के आरोप और सरकार के जवाब के बीच अब संसद के अगले सत्र की तारीखों पर नजर है. विपक्ष किसानों, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा और दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा चाहता है, जबकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के जवाब का इंतजार है.

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