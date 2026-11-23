गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार महिंद्रा XUV-700 ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पैदल पार कर रेलवे स्टेशन जा रहे एक परिवार के तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में 65 वर्षीय हरलाल और 50 वर्षीय राजकुमारी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उनके 22 वर्षीय बेटे तेजवीर ने भी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

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जानकारी के मुताबिक हरलाल, उनकी पत्नी राजकुमारी और बेटा तेजवीर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को पैदल पार कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही महिंद्रा XUV-700 ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. कार की टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

सूचना मिलते ही क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने 65 वर्षीय हरलाल और 50 वर्षीय राजकुमारी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर हालत में 22 वर्षीय तेजवीर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया.

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ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद XUV-700 कार को बरामद गया है. जबकि कार का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी पहचान और तलाश में जुटी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि कार चालक और घटना की वजह का पता लगाया जा सके.

इस दर्दनाक हादसे ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल आवाजाही की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्सप्रेसवे पर सड़क पार करने के दौरान तीन लोगों की जान चली गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.

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