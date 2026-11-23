झारखंड के गिरिडीह में पुरानी दुश्मनी ने एक ही परिवार के दो लोगों की जान ले ली. सोमवार तड़के एक पड़ोसी ने घर में घुसकर 60 साल के बुजुर्ग शुकर मंडल और उनकी 30 साल की बहू शीला देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात के दौरान जब शीला देवी अपने ससुर को बचाने के लिए बीच में आईं, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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यह घटना पचंबा थाना क्षेत्र के रानीखावा-सुंदितोला की है. पुलिस के मुताबिक, वारदात सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुई. शुरुआती जांच में दोनों पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिश और किसी विवाद की बात सामने आई है. हालांकि, विवाद की असली वजह अभी साफ नहीं है.

ससुर पर हमला होता देख बीच में आई बहू

पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार के मुताबित, आरोपी किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद शुकर मंडल के घर में घुसा और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसी दौरान उनकी बहू शीला देवी ससुर को बचाने के लिए आगे आईं. आरोपी ने उन पर भी हमला किया. दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने दोनों शवों को गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा है, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. पुलिस का कहना है कि हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन वारदात के बाद से वह फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद किस बात को लेकर था और हत्या की वारदात को किस परिस्थिति में अंजाम दिया गया. एक ही घर में बुजुर्ग और उनकी बहू की हत्या से इलाके में दहशत है.

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