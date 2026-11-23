Places to Visit in Nepal: भारत के पड़ोसी देश नेपाल की खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है. यहां एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं तो दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर, बौद्ध मठ, खूबसूरत शहर और हरियाली से भरे जंगल हैं. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक नेपाल घूमने पहुंचते हैं. अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्रकृति के साथ इतिहास और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिले तो नेपाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

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यहां आप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकते हैं, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी घूम सकते हैं और हिमालय की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं नेपाल की 10 ऐसी जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

नेपाल में कहां-कहां घूम सकते हैं?

पशुपतिनाथ मंदिर (Pashupatinath Temple)

नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है. यहां हर साल भारत समेत कई देशों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन वे नदी के दूसरी तरफ से मंदिर को देख सकते हैं. महाशिवरात्रि के मौके पर यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

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बौद्धनाथ स्तूप (Boudhanath Stupa)

बौद्धनाथ स्तूप नेपाल के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है. काठमांडू के बाहरी इलाके में स्थित यह विशाल स्तूप दूर से ही नजर आता है. यहां का शांत माहौल, रंग-बिरंगे प्रार्थना झंडे और आसपास बने बौद्ध मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहां आप स्तूप के आसपास घूम सकते हैं और स्थानीय दुकानों से तिब्बती हस्तशिल्प और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं.

नामचे बाजार (Namche Bazaar)

अगर आपको पहाड़ों में घूमना पसंद है तो नामचे बाजार जरूर जाएं. यह नेपाल के खुंबू क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है. इसे एवरेस्ट क्षेत्र में ट्रेकिंग करने वाले लोगों का अहम पड़ाव भी माना जाता है. यहां से आसपास की ऊंची हिमालयी चोटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. स्थानीय बाजार में आपको पहाड़ी जीवनशैली, पारंपरिक सामान और याक के दूध से बने उत्पाद भी मिल सकते हैं.

जनकपुर (Janakpur)

जनकपुर नेपाल का एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है. इसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है. यहां स्थित जानकी मंदिर बेहद खूबसूरत है और हर साल बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. रामायण के अनुसार, माता सीता का विवाह भगवान राम से इसी जनकपुर में हुआ था. विवाह पंचमी के मौके पर यहां विशेष आयोजन होते हैं. अगर आप मिथिला की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखना चाहते हैं, तो जनकपुर जरूर जाएं.

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लुंबिनी (Lumbini)

लुंबिनी को भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है. यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है. यहां स्थित माया देवी मंदिर वह स्थान है, जिसे बुद्ध के जन्म से जुड़ा माना जाता है. मंदिर के आसपास हरे-भरे बगीचे और शांत वातावरण है. यहां कई देशों ने अपने-अपने बौद्ध मठ भी बनवाए हैं. इतिहास और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले लोगों को यह जगह जरूर पसंद आएगी. लुंबिनी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है.

पोखरा (Pokhara)

नेपाल का पोखरा अपनी खूबसूरत झीलों, पहाड़ों और शांत वादियों के लिए मशहूर है. यहां स्थित फेवा झील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. आप यहां बोटिंग का मजा ले सकते हैं और झील के बीच बने ताल बाराही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा सरांगकोट से सूर्योदय के समय हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो यहां पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं. पोखरा में विश्व शांति स्तूप, डेविस फॉल्स और गुप्तेश्वर महादेव गुफा भी घूमने लायक जगहें हैं.

अपर मुस्तांग (Upper Mustang)

नेपाल की सबसे अलग और अनोखी जगहों में अपर मुस्तांग का नाम भी शामिल है. यह इलाका तिब्बती पठार के करीब स्थित है और यहां पहाड़ों के बीच सूखे, रंग-बिरंगे चट्टानी पहाड़ और पुराने गांव देखने को मिलते हैं. यहां का लो मंथांग इलाका अपनी पुरानी संस्कृति और पारंपरिक तिब्बती जीवनशैली के लिए मशहूर है. अगर आपको भीड़भाड़ से दूर घूमना और ट्रेकिंग करना पसंद है, तो यह जगह खास अनुभव दे सकती है. यहां जाने के लिए विशेष परमिट की जरूरत पड़ती है.

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पाटन (Patan)

पाटन नेपाल का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे ललितपुर के नाम से भी जाना जाता है. यहां का पाटन दरबार स्क्वायर अपनी प्राचीन इमारतों, मंदिरों और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है. यहां घूमते हुए आपको नेपाल की पुरानी कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. शहर की गलियों में स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक सामान की दुकानें भी हैं. इतिहास और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह अच्छी जगह है.

भक्तपुर (Bhaktapur)

भक्तपुर को मंदिरों और पुराने ऐतिहासिक भवनों का शहर कहा जाता है. यहां के दरबार स्क्वायर, पारंपरिक घर और ऊंचे मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहां स्थित न्याटापोला मंदिर अपनी ऊंची बनावट और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. शहर की गलियों में घूमते हुए आपको नेवार समुदाय की संस्कृति, खानपान और रहन-सहन देखने को मिलेगा.

थमेल (Thamel)

अगर आप नेपाल में शॉपिंग, खानपान और नाइटलाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो काठमांडू का थमेल इलाका घूम सकते हैं. यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प, ट्रेकिंग का सामान और कई तरह की स्थानीय चीजें मिलती हैं. इसके अलावा यहां कई कैफे, रेस्टोरेंट और होटल भी हैं. बजट में ठहरने के विकल्प तलाशने वाले यात्रियों के लिए भी यह इलाका अच्छा है.

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नेपाल घूमने कब जाएं?

नेपाल घूमने के लिए अक्टूबर से नवंबर और मार्च से अप्रैल का समय अच्छा माना जाता है. इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और आसमान साफ होने पर पहाड़ों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. अगर आप ट्रेकिंग करना चाहते हैं, तो इन मौसमों में जाना बेहतर रहेगा.

जून से सितंबर के बीच नेपाल में मानसून रहता है. इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे पहाड़ी रास्तों और ट्रेकिंग में परेशानी हो सकती है. दिसंबर से फरवरी के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में काफी ठंड पड़ती है. इसलिए अपनी पसंद की जगह और मौसम के हिसाब से प्लान बना सकते हैं.

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