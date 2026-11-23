नौकरी में सैलरी बढ़ना हर युवा के लिए खुशी की बात होती है. ज्यादा कमाई का मतलब बेहतर लाइफस्टाइल, अपनी पसंद के कपड़े, अच्छा फोन, बाहर खाना और घूमने के ज्यादा मौके हो सकते हैं. लेकिन कई बार सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि महीने के आखिर में बचत पहले जितनी ही रह जाती है. इसी आदत को लाइफ स्टाइल इंफ्लेशन या लाइफ स्टाइल क्रीप कहा जाता है.

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सैलरी बढ़ी तो बदल गई लाइफस्टाइल

मान लीजिए किसी Gen Z युवा की शुरुआती सैलरी 25 हजार रुपये थी. उस समय वह मेट्रो या बस से ऑफिस जाता था, घर से खाना ले जाता था और ऑनलाइन शॉपिंग भी सोच-समझकर करता था. कुछ वक्त बाद सैलरी बढ़कर 40 हजार रुपये हो गई. अब वह रोज कैब लेने लगा, हर वीकेंड बाहर खाना खाने लगा और महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदने लगा. धीरे-धीरे ये खर्च उसकी नई आदत बन गए.

सोशल मीडिया भी बढ़ा सकता है खर्च

इंस्टाग्राम पर दोस्तों और इन्फ्लुएंसर्स की छुट्टियां, महंगे कैफे, नए गैजेट और शॉपिंग देखकर कई युवाओं को भी वैसी जिंदगी जीने का मन हो सकता है. समस्या तब होती है जब अपनी कमाई और जरूरतों को देखे बिना दूसरों की लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की जाती है. क्रेडिट कार्ड और EMI से ऐसे खर्च करना आगे चलकर आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

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लाइफस्टाइल इंफ्लेशन से कैसे बचें?

मनीकंट्रोल की 13 मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सैलरी बढ़ने के बाद खर्च भी बढ़ने लगते हैं और अतिरिक्त कमाई बचत में जाने के बजाय नई लाइफ स्टाइल पर खर्च हो सकती है. इससे बचने के लिए सैलरी बढ़ने पर पूरी अतिरिक्त रकम खर्च न करें. उसका एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें.

नई सैलरी के हिसाब से बजट बनाएं, लेकिन हर सुविधा को जरूरत न समझें. महंगा फोन या कैब लेना गलत नहीं है, बशर्ते वह आपकी आर्थिक क्षमता के अंदर हो. आखिर सैलरी बढ़ने का असली फायदा तभी है, जब आपकी बचत भी बढ़े.

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