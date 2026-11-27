संसद के प्रस्तावित स्पेशल सेशन को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के सामने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है. 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद की कार्यवाही दोबारा बुलाए जाने की चर्चा के बीच डिलिमिटेशन से जुड़े बिल को लेकर अलग-अलग विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला बताया है, जबकि कुछ दलों ने बिल की पूरी जानकारी सामने आने के बाद अपना रुख तय करने की बात कही है.

और पढ़ें

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पेशल सेशन के जरिए संविधान संशोधन बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसे संविधान का अपमान और उस पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई जारी है.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी स्पेशल सेशन बुलाए जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि स्पेशल सेशन को नियमित विंटर सेशन का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि सरकार चाहे तो नियमित विंटर सेशन बुलाकर पहले से खारिज हो चुके कानून को दोबारा ला सकती है.

CPI-M ने उठाया सवाल

CPI-M सांसद डी. राजा ने स्पेशल सेशन को संसदीय नियमों और परंपराओं का उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने मानसून सत्र को अगस्त के मध्य से स्थगित नहीं किया था और नियमित विंटर सेशन के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती. उनके मुताबिक इस बार सिर्फ तीन दिन के नोटिस पर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है. उन्होंने एजेंडा और विपक्ष से सलाह-मशवरे की कमी पर भी सवाल उठाए.

Advertisement

The government’s announcement of a special session of Parliament is a complete violation of established parliamentary norms and conventions. The Monsoon Session was deliberately left unprorogued since mid-August. A regular Winter Session would have required at least 14 days’ notice. Instead, a special session is being called with barely three days’ notice. No agenda. No consultation. No clarity. No meaningful opportunity for MPs to hold the government accountable through Questions, Zero Hour and other parliamentary devices. The message is clear: the BJP has no regard for parliamentary accountability or democratic conventions. Its priority is to push its own agenda to continue in power, even at the cost of trampling our constitutional vision. What a shame that this was announced on Constitution Day! — D. Raja (@ComradeDRaja) November 26, 2026

DMK का रुख

DMK का रुख बिल की भाषा और प्रावधान सामने आने के बाद तय होगा. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर बिल की भाषा बदली हुई है तो पार्टी उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो सकती है. हालांकि, पार्टी पहले बिल को देखेगी और उसके बाद आगे का फैसला करेगी. सत्ता से बाहर होने के बाद DMK अब बीजेपी के हर मुद्दे का जोरदार विरोध करने के बजाय राज्य के हितों के हिसाब से फैसला लेने की रणनीति अपना सकती है. पार्टी के दो शीर्ष नेताओं के मुताबिक, अगर डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा करीब 7.2 फीसदी हिस्सेदारी सुरक्षित रहती है, तो DMK इसका समर्थन कर सकती है.

NCP-SP ने भी समर्थन का वादा किया

NCP-SP ने भी समर्थन को कुछ शर्तों से जोड़ा है. सुप्रिया सुले ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण लागू होना चाहिए, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होनी चाहिए और परिसीमन आयोग में विपक्षी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिल के प्रावधान इन मुद्दों के मुताबिक हुए तो पार्टी समर्थन कर सकती है. NCP-SP नेता शशिकांत शिंदे ने कहा कि अभी डिलिमिटेशन का कोई बिल या प्रस्ताव सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि बिल पेश होने के बाद पार्टी के सांसद उसके प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और संसद में चर्चा के बाद पार्टी नेतृत्व अपना रुख तय करेगा.

Advertisement

BJD का क्या है रुख

BJD ने भी सरकार से बिल के पुराने विवादित प्रावधानों को लेकर अपना रुख बदलने की उम्मीद जताई है. पार्टी के उपाध्यक्ष प्रसन्न आचार्य ने कहा कि सरकार ने अभी तक सेशन का एजेंडा साफ नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अगर डिलिमिटेशन बिल को महिला आरक्षण बिल से जोड़कर दोबारा लाया जाता है तो विपक्ष की जिन आपत्तियों पर पहले चर्चा हुई थी, उन्हें इस बार सुलझाया जाना चाहिए.

RJD सांसद ने कसा तंज

वहीं, RJD सांसद मनोज कुमार झा ने डिलिमिटेशन बिल को लेकर सरकार के आंकड़ों पर तंज कसा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटा ली है और इसे लेकर सवाल उठाया.

आम आदमी पार्टी कर सकती है विरोध

AAP के बारे में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर सरकार दोनों सदनों में डिलिमिटेशन बिल लाती है तो पार्टी इसका विरोध करेगी.

JMM ने उठाया सवाल

JMM सांसद महुआ माजी ने भी स्पेशल सेशन में डिलिमिटेशन बिल लाए जाने की संभावना पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को 2023 में पूरे विपक्ष के समर्थन से पास किया गया था. उन्होंने आशंका जताई कि अगर स्पेशल सेशन डिलिमिटेशन के लिए बुलाया गया है तो सरकार इसे पास कराने के लिए जरूरी संख्या कैसे जुटाएगी. उन्होंने दूसरे दलों के सांसदों के पाला बदलने की घटनाओं का भी जिक्र किया.

Advertisement

सपा की तरफ से सवाल

संसद की कार्यवाही 30 नवंबर से दोबारा शुरू होने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है. उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से बात करने के बाद पत्र लिखा है, इसलिए दोनों सदनों की बैठक होना तय है. रामजी लाल सुमन ने कहा कि दोनों सदन बैठक करेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि इस दौरान कौन-कौन से कामकाज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संसद में किस मुद्दे पर चर्चा और कामकाज होगा.

सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस बिल को बीजेपी की साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि अगर आज शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे होते या शरद पवार स्वस्थ होते तो सरकार यह बिल नहीं ला सकती थी.

राउत ने परिसीमन विधेयक को राष्ट्र विरोधी कदम बताते हुए कहा कि जो भी इसका समर्थन करेगा वह जनता के साथ विश्वासघात करेगा. उन्होंने यहां तक कहा कि बिल का समर्थन करने वालों को गद्दार के तौर पर देखा जाएगा. राउत ने कहा कि देशभक्त लोगों को इस बिल का विरोध करना चाहिए.

---- समाप्त ----