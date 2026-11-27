टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी नई कार इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट (Innova Hycross Facelift) को लॉन्च कर दिया है. इस कार के साथ कंपनी ने अपनी और देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार को भी लॉन्च किया है. ये कार ई85 पेट्रोल पर भी चल सकती है. लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये हुआ कैसे.

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किसी इंजन को ई85 पेट्रोल पर चलाने के लिए उसमें कई सारे बदलाव करने होते हैं. इन बदलावों की वजह से ही कार का इंजन ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल पाता है. नई दिल्ली में ई85 पेट्रोल 82.12 रुपये प्रति लीटर के रेट पर आता है. यानी इस कार को कम खर्च पर चलाया जा सकता है.

टोयोटा ने इस कार को 19.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत कार के स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट वर्जन की है. वहीं कार का फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 19.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च हुआ है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 31.99 लाख रुपये एक्स शोरूम है. दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से इस एमपीवी को कंपनी ने मिड-साइकिल अपडेट दिया है.

इंजन में क्या हुए हैं बदलाव?

किसी इंजन को ई85 पर चलाने के लिए सिर्फ फ्यूल कैलिब्रेशन नहीं बल्कि कई दूसरे बदलाव भी किए जाते हैं. इथेनॉल के रासायनिक गुण पेट्रोल से अलग हैं. इथेनॉल की वजह से कुछ हिस्सों में जंग लगने का खतरा होता है. कुल मिलाकर ये स्वभाव में हीड्रोस्कोपिक होता है.

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कार को ऐस फ्यूल पर चलाने के लिए टोयोटा ने इंजन के फ्यूल डिलीवरी सिस्टम और इंटरनल कंपोनेंट्स में कई बदलाव किए हैं, जिससे ड्यूरेबिलिटी और भरोसेमंद ऑपरेशन को बरकरार रखा जा सके. ऐसा ही एक मुख्य बदलाव मोटर ड्रिवेन वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग सिस्टम है, जो कोल्ड स्टार्ट में मदद करता है.

ठंडे मौसम में इथेनॉल पर किसी इंजन को चलाना मुश्किल है, रिवाइज्ड सिस्टम कार की कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. इसके अलावा टोयोटा ने हाई-प्रेशर फ्यूल पाइप की प्लेटिंग को भी बेहतर किया है, जिससे जंग लगने का खतरा कम होगा. इसके अलावा स्पार्क प्लग में भी बदलाव किया गया है.

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इन सब के साथ टोयोटा ने इंजन के वॉल्व और वॉल्व सीट्स में बदलाव किया है. लंबे समय तक इंजन की ड्यूरेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये सारे बदलाव जरूरी होते हैं. इसके अलावा हाई-प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर को भी अपग्रेड किया गया है.

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