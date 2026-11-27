लोग पानी की टंकी अक्सर घरों की छतों पर लगवाते हैं. लेकिन, छत पर भी कहीं भी पानी की टंकी नहीं रख देनी चाहिए. इसे लगाने की भी एक जगह होती है. टंकी को कभी छत के बीचोबीच नहीं इंस्टॉल करना चाहिए. चलिए जानते हैं ऐसा करने से क्यों बचना चाहिए और टंकी को रखनी की सही जगह छत पर कहां होती है.

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टंकी को बीम या पिलर या दीवार के सहारे रखना सबसे सुरक्षित होता है. जबकि छत के बिल्कुल बीचोंबीच स्लैब के खाली हिस्से पर रखने से बचना चाहिए. छत के बीचों-बीच पानी की टंकी रखने से स्लैब यानी छत की ढलाई पर अधिक दबाव पड़ता है. इससे छत में दरार आने या स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंच सकता है. क्योंकि इसमें हमेशा हजार लीटर या इससे ज्यादा पानी भरा होता है और इसका दबाव सीधे छत पर पड़ता है.

छत के बीच में क्यों नहीं रखनी चाहिए पानी की टंकी

नीचे कोई पिलर, बीम या दीवार नहीं रहने पर छत के बीचोंबीच भारी टंकी रखने से स्लैब पर सीधा दबाव पड़ता है. इससे छत के झुकने या लीकेज का खतरा बढ़ता है. पानी भरने पर टंकी का वजन काफी बढ़ जाता है.

छत के बीच में यह वजन एक ही हिस्से पर फोकस्ड होता है. वहीं स्लैब का बीच वाला भाग सबसे कमजोर होता है. लंबे समय तक भारी दबाव रहने से छत झुक सकती है या उसमें दरारें आ सकती हैं. रिसाव होने पर सीलन बढ़ती है और छत के सरिये में जंग लग सकता है.

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तेज हवा या भूकंप के दौरान ऊपरी टंकी पर एक्स्ट्रा लेट्रल फोर्स पड़ता है, जिससे असुरक्षित जगह पर रखी टंकी के हिलने या नुकसान पहुंचाने का जोखिम रहता है.

इसलिए पानी की टंकी को हमेशा बीम या पिलर के सहारे रखना चाहिए. यानी छत में जहां नीचे दीवार है या बीम दी गई है या फिर पिलर है. वहीं टंकी इंस्टॉल करनी चाहिए. या फिर छत के कोनों पर टंकी के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनवाकर उस पर इंस्टॉल करना चाहिए.

हमेशा दीवार, बीम या पिलर के ऊपर लगानी चाहिए टंकी

बीम और पिलर घर के मुख्य ढांचे का हिस्सा होते हैं. इनके ऊपर टंकी रखने से वजन सीधे बीम से कॉलम और फिर नींव (फाउंडेशन) के जरिए जमीन में चला जाता है. मुख्य सहारे पर वजन आने से छत की स्लैब पर सीधा दबाव नहीं पड़ता, इससे घर की मजबूती और उम्र बनी रहती है.

बीम या पिलर के पास मजबूत प्लेटफॉर्म या स्टैंड बनाकर टंकी रखने से उसे संतुलित सहारा मिलता है.

यदि आप टंकी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो टंकी की क्षमता (लीटर में) और छत की स्थिति के अनुसार किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बीम व कॉलम की जांच जरूर कराएं.

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