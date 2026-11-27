दुनिया की सबसे छोटी और हल्की चिड़ियों में शामिल हमिंगबर्ड ने अपनी उड़ान क्षमता से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. एक नर रूफस हमिंगबर्ड (Rufous Hummingbird) ने महज 38 दिनों में अमेरिका के अलबामा से अलास्का तक 6,526 किलोमीटर की यात्रा पूरी की.

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वैज्ञानिकों के रिकॉर्ड में यह किसी हमिंगबर्ड की अब तक दर्ज की गई सबसे लंबी प्रवास यात्रा है. खास बात यह है कि इस पूरी यात्रा को वैज्ञानिकों ने एक बेहद छोटे ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से रिकॉर्ड किया. इस तकनीक ने न केवल हमिंगबर्ड की उड़ान से जुड़े नए रहस्य खोले हैं, बल्कि पक्षियों के प्रवास और उनके संरक्षण की दिशा में भी नई संभावनाएं पैदा की हैं.

हमिंगबर्ड आकार और वजन के मामले में बेहद छोटी होती हैं. इनका वजन आमतौर पर 5 ग्राम से भी कम होता है. यानी एक छोटी चीनी की डली के आसपास. इसके बावजूद ये पक्षी लंबी दूरी तक उड़ान भरने और मौसम के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने की क्षमता रखते हैं. इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनके पंखों की तेज गति और हवा में एक जगह स्थिर रहने की क्षमता है.

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प्रवास यानी Migration पक्षियों की वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें वे भोजन, अनुकूल तापमान और प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. हमिंगबर्ड भी मौसम बदलने के साथ अपना ठिकाना बदलती हैं. हालांकि, इनके छोटे आकार के कारण वैज्ञानिकों के लिए इनकी पूरी यात्रा का पता लगाना हमेशा मुश्किल रहा है.

बड़े पक्षियों पर लगाए जाने वाले सामान्य GPS ट्रैकर और दूसरे उपकरण हमिंगबर्ड के लिए बहुत भारी होते हैं. इतने छोटे पक्षी के शरीर पर भारी उपकरण लगाने से उसकी उड़ान और ऊर्जा खर्च पर असर पड़ सकता है.

वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने जितना हल्का ट्रैकर

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस की पशु शरीर विज्ञान विशेषज्ञ एम्मा रोड्स के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की. टीम ने BlūMorpho नाम का एक बेहद छोटा ट्रैकिंग उपकरण तैयार किया. इसका वजन सिर्फ 0.06 ग्राम है, जो चावल के एक दाने के आसपास है. यह वजन हमिंगबर्ड के शरीर के कुल वजन के 3 प्रतिशत से भी कम रखा गया.

ये ट्रैकर लगाया गया था हमिंगबर्ड में. (Photo: Rhodes et al., Ecology and Evolution, 2026)

इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैटरी या डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें लगा छोटा सोलर सेल सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता है और हर तीन सेकंड में एक सिग्नल भेजता है. आसपास 200 मीटर के दायरे में मौजूद स्मार्टफोन या कंप्यूटर ब्लूटूथ के जरिए इस सिग्नल को पकड़ सकते हैं. इस तरह पक्षी की मौजूदगी और उसकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा सकती है.

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इस तकनीक का परीक्षण मार्च और अप्रैल 2025 में किया गया. वैज्ञानिकों ने चार रूफस हमिंगबर्ड और सात रूबी-थ्रोटेड हमिंगबर्ड पर ये ट्रैकर लगाए. उपकरणों को पक्षियों के कंधों के बीच चिपकाया गया और उनका एंटीना पीछे की तरफ रखा गया.

एक पक्षी ने बनाया 6,526 किलोमीटर की उड़ान का रिकॉर्ड

इस अध्ययन का सबसे बड़ा आकर्षण वह नर रूफस हमिंगबर्ड रहा, जिसने अलबामा से अलास्का तक 38 दिनों में 6,526 किलोमीटर की यात्रा की. उसकी उड़ान का रास्ता भी काफी दिलचस्प था. वह उत्तरी मेक्सिको की तरफ पश्चिम की ओर बढ़ा और फिर प्रशांत तट के समानांतर जाने वाले Pacific Flyway प्रवासी मार्ग से अलास्का पहुंचा.

इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को कुछ और असामान्य उड़ान मार्ग भी देखने को मिले. एक रूफस हमिंगबर्ड ने लगभग 23 दिनों तक अमेरिका के कई पूर्वी राज्यों में घुमावदार रास्ते से यात्रा की. इस दौरान उसने पूर्वी टेनेसी की तरफ करीब 345 किलोमीटर का एक बड़ा चक्कर लगाया. इसके बाद वह मिसौरी के फ्रेडरिकटाउन तक उत्तर की ओर गया और फिर दक्षिण की तरफ लौटकर पूर्व की ओर बढ़ा.

दो रूबी-थ्रोटेड नर हमिंगबर्ड एक ही दिन पकड़े गए थे. वैज्ञानिकों ने देखा कि अप्रैल में दो दिनों तक दोनों लगभग समानांतर दिशा में उत्तर की ओर उड़ रहे थे. हालांकि, उनके बीच करीब 83 किलोमीटर की दूरी थी. एक अन्य पक्षी ने अपने सामान्य उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते के बजाय दक्षिण-पूर्व दिशा पकड़ी और अलबामा से फ्लोरिडा पहुंच गया.

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पुराने तरीकों से कैसे अलग है यह तकनीक?

अब तक वैज्ञानिक हमिंगबर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य रूप से Bird Banding तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं. इसमें पक्षियों को जाल की मदद से पकड़ा जाता है और उनके पैरों में एक छोटी धातु की पट्टी लगाई जाती है. इस पट्टी पर एक विशेष पहचान संख्या होती है. बाद में जब किसी दूसरे स्थान पर वही पक्षी दिखाई देता है, तो उसकी पहचान करके उसके प्रवास से जुड़ी जानकारी मिलती है.

हालांकि, इस तरीके की एक सीमा है. इससे वैज्ञानिकों को यह पता चल सकता है कि पक्षी किन-किन जगहों पर देखा गया, लेकिन दो स्थानों के बीच उसने किस रास्ते से यात्रा की, इसकी पूरी जानकारी मिलना मुश्किल है.

दूसरी तरफ रेडियो टेलीमेट्री और Motus Wildlife Tracking System जैसी तकनीकों से भी पक्षियों की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं. लेकिन इनके लिए विशेष रिसीवर टावरों की जरूरत होती है. BlūMorpho इस सीमा को कम करने की कोशिश करता है. यह Internet of Things यानी IoT आधारित तकनीक है, जिसमें सामान्य स्मार्टफोन और कंप्यूटर भी सिग्नल पकड़ने वाले रिसीवर की भूमिका निभा सकते हैं.

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तकनीक की सीमाएं और हमिंगबर्ड के संरक्षण में महत्व

हालांकि, इस नई तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं. पहला, यह डिवाइस रात में काम नहीं करता, क्योंकि इसे सौर ऊर्जा की जरूरत होती है. दूसरा, दूरदराज के ऐसे इलाकों में इसकी उपयोगिता कम हो जाती है, जहां स्मार्टफोन या कंप्यूटर मौजूद नहीं हैं. इसके अलावा, पक्षियों के शरीर पर लगाए गए उपकरण औसतन करीब 47 दिनों तक ही टिक पाए. इसके बाद आशंका है कि उन्हें चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया गया गोंद कमजोर पड़ गया और ट्रैकर गिर गए.

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यह अध्ययन वैज्ञानिक पत्रिका Ecology and Evolution में प्रकाशित हुआ है. इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रूफस और रूबी-थ्रोटेड हमिंगबर्ड की आबादी में हाल के वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों का नुकसान, भोजन की उपलब्धता में बदलाव और मानवीय गतिविधियां पक्षियों के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रही हैं.

वैज्ञानिकों को अब यह समझने में मदद मिल सकती है कि ये पक्षी किन क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं, किन रास्तों से प्रवास करते हैं और यात्रा के दौरान किन जगहों पर उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है. इससे उनके महत्वपूर्ण आवासों की पहचान और संरक्षण की बेहतर योजना बनाई जा सकती है.

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इस तरह 0.06 ग्राम का एक छोटा-सा उपकरण पक्षियों के अध्ययन में बड़ी क्रांति ला सकता है. 38 दिनों में 6,526 किलोमीटर की उड़ान भरने वाले इस नन्हे हमिंगबर्ड ने साबित कर दिया है कि आकार छोटा होने का मतलब क्षमताएं छोटी होना नहीं है.

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