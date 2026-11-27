जनवरी के बाद से ही सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्डतोड़ गिरावट देखने को मिली है. MCX के मुताबिक, 10 महीने से ज्‍यादा वक्‍त में फ्यूचर सोना अपने हाई से करीब 72000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्‍ता हो चुका है, जबकि फ्यूचर चांदी 2.75 लाख रुपये प्रति किलो सस्‍ती हो चुकी है.

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तकनीकी तौर पर देखें तो सोना शायद ही कभी इतनी तेजी से गिरा होगा. The Kobeissi Letter के डाटा में भी सोने की गिरावट के लेकर ऐसा खुलासा किया गया है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा.

डाटा के मुताबिक, सोना ओवरसोल्‍ड हो चुका है यानी कि बहुत ज्‍यादा गिर चुका है और सोने की कीमत अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे कारोबार कर रही है, जो जून 2013 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट को दिखाता है. इसका मतलब है कि सोने में 13 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है.

वहीं दूसरी ओर, इस जनवरी में सोने की कीमत अपने पीक लेवल पर थी और यह 200-दिन के मूविंग एवरेज से 45% ऊपर थी, जो 1970 के बाद का सबसे बड़ा लेवल था. हालांकि, इसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली है और सोना अपने हाई लेवल से 37 फीसदी गिर चुका है.

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1980 के बाद नहीं हुई ऐसी गिरावट

साल 1980 के दशक की शुरुआत के बाद से सोने में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी. 1980 की शुरुआत में 12 महीने के भीतर सबसे बड़ी गिरावट आई थी. हालांकि इस साल 12 महीने की अवधि के भीतर यह सोने की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है.

Gold has rarely been this oversold: Gold prices are trading -20% below their 200-day moving average, their largest negative deviation since June 2013. This marks a sharp reversal from the +45% deviation above the 200-day moving average recorded in January, the largest since the 1970s. This comes as gold prices have dropped -37% from their January intraday peak, their largest drawdown within a 12-month period since the early 1980s. By comparison, during the 2008 Financial Crisis, gold prices also declined -20% below their 200-day moving average. However, the largest such negative deviation was recorded in 1981, at -27%. Gold is experiencing one of its most severe declines in history. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 25, 2026

इतिहास के सबसे बड़े गिरावट की तरफ सोना

वहीं साल 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भी सोने की कीमतें अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे आ गई थीं. हालांकि, अब तक की सबसे बड़ी ऐसी गिरावट 1981 में दर्ज की गई थी, जो 27% थी. सोना अपने इतिहास की सबसे गंभीर गिरावटों में से एक का सामना कर रहा है.

आज क्‍या है सोने-चांदी का भाव?

बुधवार को MCX पर सोने की कीमत 1790 रुपये चढ़कर 1,22,900 रुपये पर पहुंच गए थे. वहीं चांदी की कीमत 4211 रुपये चढ़कर 1,46,728 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. सोने-चांदी में यह तेजी, लगातार हो रहे भारी गिरावट के बाद आई है.

कहां तक जाएगा सोने का भाव

LKP Securities के कमोडिटी और करेंसी एनालिस्‍ट जतीन त्रिवेदी ने कहा कि घरेलू बाजार में, कीमतें लगभग 1,500 रुपये बढ़कर 1,23,800 रुपये के आसपास पहुंच गईं हैं, लेकिन ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है. आगे चलकर, बाजार की दिशा दिसंबर में होने वाली FOMC बैठक और अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी, जो ब्याज दरों की उम्मीदों और डॉलर की चाल को प्रभावित कर सकते हैं. तकनीकी रूप से 1,21,000 रुपये के आसपास सपोर्ट है, जबकि 1,24,000 रुपये के स्तर पर रेजिस्टेंस है.

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(नोट- सोने या चांदी की कीमतों में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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