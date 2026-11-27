सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा कारनामा किया, जो टी20 क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था. 26 नवंबर (गुरुवार) को तमिलनाडु के खिलाफ इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उनादकट ने 11वें नंबर पर उतरकर 26 गेंदों में 40 रन बनाए.

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इसी के साथ जयदेव उनादकट किसी टी20 मैच में नंबर-11 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. उनादकट ने इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स का रिकॉर्ड तोड़ा. ब्रिग्स ने 13 दिसंबर 2020 को बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ नाबाद 35 रन बनाए थे.

चेतन सकारिया भी छाए

सौराष्ट्र की पारी लड़खड़ाने के बाद जयदेव उनादकट ने चेतन सकारिया के साथ मोर्चा संभाला. दोनों ने 10वें विकेट के लिए 49 गेंदों पर 62 रनों की साझेदारी की. उनादकट ने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए, जबकि सकारिया 25 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे.

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टी20 क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए यह संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे आगे सिर्फ ग्रांट इलियट और जुल्फिकार बाबर की जोड़ी है, जिसने 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) ( के दौरान क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए पेशावर जाल्मी के खिलाफ 63 रन जोड़े थे.

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सौराष्ट्र ने 8.3 ओवर में 92 रनों के स्कोर तक नौ विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने टीम को 154 रनों तक पहुंचाया. उनादकट आखिरी बल्लेबाज के रूप में इनिंग्स के 17वें ओवर में चौथी गेंद पर आउट हुए.

हालांकि, उनकी कोशिश टीम को जीत नहीं दिला सकी और सौराष्ट्र को 38 रनों से हार झेलनी पड़ी. इसके बावजूद जयदेव उनादकट की 40 रनों की पारी टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई.

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