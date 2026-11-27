उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) मेरठ की फील्ड यूनिट ने नकली ऑक्सीटोसिन बनाने और सप्लाई करने वाले एक अवैध कारखाने का खुलासा किया है. टीम ने कोतवाली देहात क्षेत्र की दानिश कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर आरोपी भूरा को गिरफ्तार किया. सब्जियों की असामान्य ग्रोथ में इस्तेमाल के लिए आरोपी साल 2024 से यह अवैध कारोबार चला रहा था. वह इसी मकान में नकली ऑक्सीटोसिन तैयार कर, शीशियों में भरकर और पैक कर बाजार में सप्लाई करता था.

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जेल से बाहर आकर फिर शुरू किया अवैध धंधा

एसटीएफ की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी भूरा, (पुत्र एहसान) थाना गंगोह के कुंडा कला गांव का रहने वाला है. वह पहले भी नकली ऑक्सीटोसिन के इसी तरह के मामले में जेल जा चुका है. हालांकि, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने इस अवैध काम को छोड़ा नहीं, बल्कि दानिश कॉलोनी में किराए का मकान लेकर दोबारा नकली ऑक्सीटोसिन बनाने और उसकी सप्लाई करने का नेटवर्क शुरू कर दिया.

मकान से भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन और मशीनें बरामद

छापेमारी के दौरान एसटीएफ टीम को मकान से 200 एमएल की 3,181 भरी हुई शीशियां और 60 लीटर खुला नकली ऑक्सीटोसिन मिला है. इसके अलावा, मौके से 10 पैकेट नमक, एक बैग सिलाई मशीन, धागे के दो रोल और बोतलों के कैप सील करने वाली सात मशीनें भी जब्त की गई हैं. टीम ने वहां से 100 एमएल की सफेद और 200 एमएल की हरे रंग की खाली प्लास्टिक शीशियां, रबर के ढक्कन, स्टील के सीसी कैप, प्लास्टिक की ट्रे, ड्रम, बाल्टियां, कीप और मापने वाले जग भी बरामद किए हैं.

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सप्लाई नेटवर्क खंगालने में जुटी एसटीएफ की टीम

इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के बाद अब एसटीएफ के अधिकारी गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह नकली ऑक्सीटोसिन तैयार करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करता था. साथ ही, अब तक कितनी मात्रा में यह माल बाजार में खपाया जा चुका है और इस सप्लाई चेन में कौन-कौन लोग जुड़े हैं, पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है.

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