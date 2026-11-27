स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना भले ही दुनिया के उन फेमस यूट्यूबर्स में से ना हों, जिनके 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. मगर उन्होंने अब अपने कंटेंट के जरिए कुछ ऐसा किया, जो आजतक कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं कर सका है. समय ने अपने चैनल पर 1 मिलियन यानी 10 लाख पेड मेंबर्स कमाने का विश्वरिकॉर्ड बनाया है. ये रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कहे जाने वाले मिस्टर बीस्ट, आई शो स्पीड, और इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरीमिनाटी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी नहीं बना पाए हैं.

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समय के नाम रिकॉर्ड

समय यूट्यूब पर अपना टैलेंट बेस्ड कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट लाते हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर जबरदस्त है. शो का पहला सीजन काफी विवादित रहा. कॉमेडियन अपने शो के एपिसोड उन चुनिंदा लोगों के लिए पब्लिक करते थे, जिनके पास उनके चैनल की मेंबरशिप होती थी. ये नंबर जो कभी 1 या 10 रहा, आज 1 मिलियन तक आ पहुंचा है और ऐसा करने वाले समय रैना सबसे पहले क्रिएटर हैं.

यूट्यूब ने खुद दी जानकारी

समय रैना की इस उपलब्धि की जानकारी खुद यूट्यूब ने दी है. गूगल इंडिया के ब्लॉग पर शेयर किए गए एक पोस्ट में प्लेटफॉर्म ने बताया कि समय दुनिया के पहले ऐसे यूट्यूब क्रिएटर बन गए हैं, जिनके चैनल पर 10 लाख मेंबर्स हैं.

यूट्यूब ने समय की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कंटेंट और शोज के जरिए लोगों के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया है. यूट्यूब के मुताबिक, समय ने अपने चैनल को लाखों लोगों के लिए ऐसी जगह बना दिया है, जहां वो अपने पसंदीदा क्रिएटर के साथ जुड़ सकते हैं.

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यूट्यूब ने ये भी बताया कि भारत में क्रिएटर्स के लिए चैनल मेंबरशिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जून 2026 में ही भारत के 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर कम से कम एक चैनल की मेंबरशिप खरीदी. इससे भारतीय क्रिएटर्स की मेंबरशिप से होने वाली कमाई में पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई.

विवाद में रहा पहला सीजन

समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला सीजन सबसे विवादित था. एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी बतौर गेस्ट बनकर आए थे, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. विवादित जोक्स के कारण पूरा शो यूट्यूब से गायब हुआ. समय भी एक लंबे ब्रेक पर जाने को मजबूर हुए, मगर फिर उन्होंने एक साल बाद फिर इसी शो से वापसी की. अब उनका शो लेटेंट का सेकेंड सीजन यूट्यूब के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी आता है.

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