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ICC रैंकिंग में बड़ा उलटफेर, म‍िचेल स्टार्क बने नंबर 1 गेंदबाज... जसप्रीत बुमराह की छ‍िनी गद्दी, पंत ने मारी 6 पायदान की छलांग

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज की बादशाहत खत्म हो गई है. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने बांग्लादेश के खिलाफ मैके टेस्ट में 10 विकेट लेकर पहली बार ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हास‍िल की है. बुमराह दूसरे और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं. ऋषभ पंत ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है.

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म‍िचेल सटार्क बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज (Photo: Getty)
म‍िचेल सटार्क बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज (Photo: Getty)

Mitchell Starc Becomes World No.1 Test Bowler: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अब नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज नहीं रहे. ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज का स्थान हासिल कर लिया है.

36 साल के स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ मैके (Mackay) में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पूरे मुकाबले में 10 विकेट झटके और यही प्रदर्शन उन्हें करियर में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की ICC रैंकिंग में टॉपर पोजीशन हास‍िल की. 

मिचेल स्टार्क अपने 15 साल के टेस्ट करियर में लंबे समय तक दुनिया के टॉप-10 गेंदबाजों में बने रहे हैं. पिछले साल के आखिर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज (Ashes) सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वह टॉप-3 में पहुंचे थे.

लेकिन टेस्ट करियर में वह कभी नंबर-1 के स‍िंहासन तक नहीं पहुंच पाए थे. अब बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट लेने के बाद स्टार्क ने आखिरकार यह उपलब्धि भी हासिल कर ली. स्टार्क ने रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई और जसप्रीत बुमराह तथा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी (Matt Henry) को पीछे छोड़ दिया.

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फरवरी 2024 से बुमराह के पास थी नंबर-1 की कुर्सी
जसप्रीत बुमराह पहली बार फरवरी 2024 में टेस्ट गेंदबाजों की ICC रैंकिंग में नंबर-1 बने थे. इसके बाद करीब दो साल तक वह ज्यादातर समय शीर्ष स्थान पर बने रहे. हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच चल रही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) सीरीज में बुमराह हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

दूसरी ओर स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. बुमराह की गैरमौजूदगी और स्टार्क के शानदार फॉर्म का असर ताजा ICC रैंकिंग पर साफ दिखाई दिया. स्टार्क अब नंबर-1 हैं, जबकि बुमराह दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी भी एक स्थान नीचे आते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

ICC Rankings

कमिंस और लियोन को भी ICC रैंकिंग में फायदा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) को भी ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है. बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने कुल छह विकेट लिए थे. कमिंस एक स्थान की छलांग लगाकर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) को दो स्थान का फायदा हुआ है और वह अब टॉप-10 में पहुंच गए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ चमके रॉबिन्सन और टंग
इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) और जोश टंग (Josh Tongue) ने भी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले (Headingley) में खेले गए पहले टेस्ट में दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 16 विकेट झटके थे. इंग्लैंड ने इस मुकाबले में एकतरफा जीत हासिल की.रॉबिन्सन को 15 स्थान का फायदा हुआ और वह 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं जोश टंग ने 16 स्थान की छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल किया है.

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बल्लेबाजों में हैरी ब्रूक टॉप पर बरकरार
ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-4 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक (Harry Brook) नंबर-1 बने हुए हैं. हमवतन जो रूट (Joe Root) दूसरे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (Steve Smith) तीसरे और ट्रेविस हेड (Travis Head) चौथे स्थान पर कायम हैं.

ऋषभ पंत ने लगाई 6 स्थान की छलांग
भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को ताजा रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल (Galle) में खेले गए पहले टेस्ट में भारत की जीत के दौरान पंत ने दूसरी पारी में तेज अर्धशतक लगाया था. इस पारी का उन्हें ICC रैंकिंग में फायदा मिला.पंत छह स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं और अब टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 का हिस्सा हैं.

ICC Rankings

राहुल और ग्रीन ने भी सुधारी रैंकिंग
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameron Green) को बल्लेबाजों की रैंकिंग में नौ स्थान का फायदा हुआ है. वह अब 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) दो स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं. पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक (Abdullah Shafique) ने सात स्थान की छलांग लगाते हुए संयुक्त रूप से 27वां स्थान हासिल किया है.भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को पांच स्थान का फायदा हुआ है और वह अब 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

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ऑलराउंडरों में जडेजा की बादशाहत कायम
टेस्ट ऑलराउंडरों की ICC रैंकिंग में भारत के रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) नंबर-1 बने हुए हैं. शीर्ष स्थान पर उनकी बादशाहत बरकरार है. हालांकि इस सूची में भी कुछ खिलाड़ियों को फायदा हुआ है. पैट कमिंस एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं.कैमरन ग्रीन को एक स्थान का फायदा हुआ और वह संयुक्त रूप से 17वें नंबर पर पहुंच गए. वहीं ओली रॉबिन्सन ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 23वां स्थान हासिल किया.

 

 

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