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पति ने बर्थडे केक में पैसे छुपाकर दिया सरप्राइज... वाइफ देखती रही, नोट निकलते रहे! देखें वीडियो

इंटरनेट पर एक बर्थडे केक की हर तरफ चर्चा हो रही है. एक शख्स ने अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए ऐसा केक बनवाया है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे.

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बर्थडे पर वाइफ को दिया ऐसा सरप्राइज, अब सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा (Photo - Instagram/@ rohika_unplugged)
बर्थडे पर वाइफ को दिया ऐसा सरप्राइज, अब सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा (Photo - Instagram/@ rohika_unplugged)

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो आपका दिल छू ले. इन दिनों एक ऐसे ही वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. इसमें एक शख्स ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर उसके लिए ऐसा केक बनवाया है, जिसे देख आप भी 'वाह' बोलने को मजबूर हो जाएंगे. क्योंकि इसमें जो सरप्राइज छिपा है वो काफी दिलचस्प है. 

इंटरनेट पर पति के इस सरप्राइज की खूब वाहवाही हो रही है. पति के सरप्राइज को देखकर पत्नी तो खुश थी ही. रेस्टोरेंट में आसपास बैठे लोग भी दंग रह गए और इस सरप्राइज की तारीफ की. क्योंकि, बर्थडे केक इतना ज्यादा स्पेशल था कि आप भी वीडियो को देख कुछ ऐसा ही रिएक्शन देंगे. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @rohika_unplugged नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है - जब बर्थडे गर्ल खुश हो, तो वर्थ इट है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक कपल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है. सामने बर्थडे केक रखा हुआ है. 

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जिस महिला का जन्मदिन है उसे केक काटने से पहले उस पर लगा एक शो ट्री उखाड़ने को कहा जाता है. जैसे ही वह उसे उठाती है नीचे से नोटों की रील निकलने लग जाती है. यह देख महिला के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. पहले सौ- सौ के नोट, फिर 200 के नोटों की रील फिर 500 के नोटों की रील निकलती है. 

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केक में छुपे इस सरप्राइज को देख आसपास बैठे लोग भी दंग रह जाते हैं. वहां बैठे लोग इस बेहद खूबसूरत बर्थडे सरप्राइज को काफी तारीफ करते हैं. इस वीडियो में केक के अंदर छिपे इस सरप्राइज की इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है.  

यह भी पढ़ें: कूदने वाला DJ... इसका वीडियो देख भड़के लोग, बोले - इसे जेल में डालो

इस वीडियो को काफी लोग पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है - केक हो तो ऐसा. एक यूजर ने लिखा है - लगता है केक के नीचे एटीएम लगा हुआ है. एक यूजर ने यहां तक लिखा है कि ऐसा पति तो मैं भी डिजर्व करती हूं. एक यूजर ने ये भी आशंका जताई है कि यह फेक नोट है. 

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