scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय', नितिन गडकरी के बयान से मची हलचल

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है. गडकरी ने कहा है कि वे अब ज्यादा काम नहीं सकते हैं. उनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए.

Advertisement
X
नितिन गडकरी
नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं. नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हाल-फिलहाल में सार्वजनिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है. उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए. 

खास बात यह है कि नितिन गडकरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. गडकरी ने बताया कि कैसे रोजमर्रा के कामों में अब उनकी भागीदारी कम हो गई है. उनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को काम सौंप कर पुरानी पीढ़ी को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए. 

नितन गडकरी ने कहा, "मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं. इस दौरान मैंने कई उतार-चढ़ाव भी देखे, कई बार पुरस्कृत भी हुआ. लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी को काम करने का मौका देना चाहिए."

सम्बंधित ख़बरें

nagpur gas leak relief 40 admitted in hospital
महाराष्ट्र के नागपुर में गैस रिसाव से हड़कंप, राहत-बचाव अभियान शुरू
Chlorine Gas Leak
नागपुरः क्लोरिन गैस रिसाव से हड़कंप, सांस लेने में समस्या पर 40 अस्पताल में
Maharshatra CM Devendra Fadanvis, Manthan For Yuva
'नहीं लगा था मैं कॉरपोरेटर भी बन पाऊंगा', जब GenZ से बोले महाराष्ट्र CM फडणवीस
Nagpur Unique World Record
नागपुर में Gen Z के युवाओं ने ढोल-ताशा बजाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
child dies
स्कूल जाते भाई-बहन को 'बाय-बाय' करते वक्त दूसरी मंजिल से गिरा मासूम, मौत

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: अचानक बदला कैबिनेट मीटिंग का समय, CM फडणवीस की 'डिनर डिप्लोमेसी' से सियासी अटकलें तेज

Advertisement

हालांकि, गडकरी ने इसके तुरंत बाद विकास कार्यों की बात करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में विकास का दायरा और बढ़ेगा. उनका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र का कोई आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और राज्य में विकास साफ दिखाई दे. 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के कुछ दिनों बाद आया है. पिछले हफ्ते ही पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बनी है. खास बात तो ये है कि 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे हैं. इसे पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था. 2015 में अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद इसे पार्टी के स्तर पर हुए सबसे बड़े बदलाव के रूप में दर्शाया जा रहा है.  और अब नितिन गडकरी का यह बयान आगे और बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है. 

बीजेपी संगठन में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    गेहूं निर्यात पर 4 साल बाद रोक हटी, आटा-मैदा-सूजी भी भेज सकेंगे विदेश! सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? |
    सिर अलग, धड़ अलग... कौशांबी में चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश, मचा हड़कंप |
    चीन के उपराष्ट्रपति से मिले अजित डोभाल, सीमा शांति पर की बात |
    Gunmaaster G9 Teaser: 'मेरे जिस्म के टुकड़े गिद्धों को खिला...', इमरान हाशमी ने महादेव से मांगी जिंदगी, फिर दिखेगा 'आवारापन'! |
    डेनमार्क की PM ने मेल सर्जन को दिया ऐसा करार जवाब, कर दी बोलती बंद |
    जब पेरिस को फिर से आजादी मिली, 4 साल तक रहा था नाजी कब्जा |
    'कोई भी हार जिंदगी से बड़ी नहीं...' IIT दिल्ली सुसाइड केस पर दुनिया भर से इंजीनियरों ने भेजा ये मैसेज  |
    कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका का ये खिलाड़ी बोलने लगा हिंदी, इंटरव्यू हुआ VIRAL |
    पत्नी के इलाज के दौरान डॉक्टर ने मारा थप्पड़ तो पेड़ पर चढ़ गया पति, फंदा डालकर बैठा रहा; फिर 8 घंटे बाद ऐसे उतरा नीचे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए रहेगा भारी! संभलकर लें फैसले
    Advertisement