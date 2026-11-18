देश में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित 14वें CII बायोएनर्जी समिट में इसी मुद्दे पर बात की. उन्होंने कहा, "मैं खुद भारत में 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हूं." गडकरी ने इस दौरान पेट्रोल-डीजल के विकल्पों पर भी अपनी बात रखी. इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन को उन्होंने दूसरे ईंधन विकल्पों के तौर पर गिनाया.

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समिट में बढ़ते प्रदूषण को वाहनों की बढ़ती संख्या से जोड़ते हुए गडकरी ने देश के 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण के लिए खुद को जिम्मेदार बताया. इसके बाद चर्चा का रुख पेट्रोल और डीजल के विकल्पों की ओर बढ़ा. इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन को ऐसे ईंधनों के तौर पर सामने रखा गया, जिन पर पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में काम किया जा सकता है.

पेट्रोल-डीजल के विकल्पों पर दिया जोर

गडकरी ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरे ईंधन विकल्पों की जरूरत बताई. उन्होंने इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन का जिक्र किया. उनके मुताबिक, इन विकल्पों के इस्तेमाल से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया जा सकता है. उन्होंने इथेनॉल से विमान ईंधन बनाने की संभावना का भी जिक्र किया. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से यूरिया बनाने और DME के इस्तेमाल से LPG के आयात को कम करने की बात रखी.

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इसके अलावा, समिट में गडकरी ने GOBARdhan प्लांट का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि देश में ऐसे 3,000 प्लांट आने वाले हैं. हालांकि, इन प्लांट को लेकर उन्होंने इस बयान में अलग-अलग जगहों या उनकी स्थापना की समयसीमा की जानकारी नहीं दी.

इथेनॉल के खिलाफ अभियान को बताया पेड

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद पर भी गडकरी ने अपनी बात रखी. उनका आरोप है कि दो से तीन महीने पहले इथेनॉल मिले पेट्रोल को गाड़ियों के लिए नुकसानदायक बताने के लिए पेड कैंपेन चलाया गया था. इस दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "किसी की कार खराब नहीं हो रही है. कार अब ठीक है." साथ ही तेल आयात करने वाली लॉबी पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध करने का आरोप लगाया. उनके मुताबिक, इस विरोध के पीछे तेल आयात से जुड़े हित काम कर रहे हैं.

इस तरह CII बायोएनर्जी समिट में प्रदूषण से लेकर वैकल्पिक ईंधन तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई. गडकरी ने जहां 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण के लिए खुद को जिम्मेदार बताया, वहीं इथेनॉल और दूसरे ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात रखी.

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