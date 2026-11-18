कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां गिरिनगर के वीरभद्रनगर इलाके में एक व्यक्ति के हाथ-पैर बांधकर उसे बेरहमी से पीटा गया. इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया.

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गंभीर रूप से झुलसे इस पीड़ित की पहचान मोहम्मद के रूप में हुई है. वो कबाड़ बीनने का काम करके अपना गुजारा करता था. घटना की सूचना मिलने पर गिरिनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने सड़क पर दर्द से तड़प रहे मोहम्मद को उठाया और फौरन इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

कबाड़ का काम करने वाले साथियों पर ही शक

शुरुआती जांच में सामने आया है कि मोहम्मद के साथ कबाड़ जमा करने वाले उसके कुछ साथियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है. आरोप है कि पहले उसके हाथ-पैर बांधे गए, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई. पुलिस इसे बीच सड़क पर हुई हत्या की एक सोची-समझी साजिश मानकर जांच कर रही है.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए गिरिनगर पुलिस की एक टीम ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और वहां की जांच-पड़ताल की. वहीं, पुलिस की दूसरी टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

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