अगर आप इस साल यानी 2026 के आखिरी सप्ताह में कहीं विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं. तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC लखनऊ कार्यालय द्वारा एक आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर "अद्भुत मॉरीशस" का संचालन किया जा रहा है. यह विशेष टूर 19 दिसंबर 2026 से 26 दिसंबर 2026 तक चलाया जाएगा, जिसमें पर्यटको को 7 रातें और 8 दिन की विदेश यात्रा कराई जाएगी.

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इस टूर में यात्रियों को इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा, 4 स्टार होटल में स्टे, भारतीय खाना (7 ब्रेकफास्ट, 6 लंच, 6 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों जैसे फ्लोरियल के खूबसूरत बीच और स्थानीय बाजार में शॉपिंग का अवसर मिलेगा. इसके बाद कैटामरैन क्रूज से समुद्र की सैर करते हुए डॉल्फिन और प्रसिद्ध क्रिस्टल रॉक के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे.

साउथ आइलैंड टूर के दौरान पर्यटकों को शिवजी मंदिर, एडम्स ड्यूटी फ्री शॉप, शिप मॉडल फैक्ट्री और प्रसिद्ध वैली ऑफ कलर्स घूमने का मौका मिलेगा. यहां की 23 रंगों वाली धरती और खूबसूरत झरने इस यात्रा के खास आकर्षण होंगे, वहीं, इले ऑक्स सेर्फ द्वीप की सैर के दौरान स्पीड बोट राइड, सफेद रेतीले समुद्र तट और नीले समुद्र का आनंद लिया जा सकेगा, इसके अलावा पर्यटक पैरासेलिंग और कयाकिंग जैसी रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी अनुभव ले सकेंगे.

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नॉर्थ आइलैंड टूर में मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई, ऐतिहासिक फोर्ट एडिलेड, सेंट्रल मार्केट, ब्लू पेनी म्यूजियम, पाम्पलेमूस बॉटनिकल गार्डन, मोंट चॉइसी बीच और ग्रैंड बे स्थित ला क्रोइसेट मॉल घूमने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी के मुताबिक, यह यात्रा प्राकृतिक खूबसूरती, रोमांच, धार्मिक आस्था, समुद्री गतिविधियों और खरीदारी का शानदार अनुभव देगी, यह पर्यटकों के लिए यादगार यात्रा साबित हो सकती है.

कितना होगा किराया?

इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 2,00,300, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 1,58,700, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 1,58,500, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 1,20,950 /- बेड सहित एवं मूल्य रू. 1,19,400/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग

इस टूर पैकेज के संदर्भ में जानकारी देते हुए आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी. उन्होंने बताया कि यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिये गये मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

9236367954/8287930911

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