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Instagram पर बाल यौन शोषण सामग्री केस में NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब

NHRC ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट की उपलब्धतता के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब किया है.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की बेंच ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट के लिए आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है. BBC की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जांच का ब्यौरा मांगा था.

यह मामला इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर हैं. ऐसे कटेंट इंस्टाग्राम पर बहुत देखे जाते हैं. ऐसे में इस कंटेटं की उपलब्धता को लेकर आयोग ने समन भेजा है. दरअसल, इस मामले पर आयोग ने दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने तय समय पर रिपोर्ट दी नहीं थी. इसी मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान BBC की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया था. इस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थी. आयोग अब इस मामले में जांच की प्रगति और पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानना चाहता है. 

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यह भी पढ़ें: 'शक्तिशाली राष्ट्र के नाम पर छात्रों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर खींच दी लकीर

दरअसल, इंस्टाग्राम पर  बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं. ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी. जिसके बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को तलब किया है. 

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