IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की को-फाउंडर काव्या मारन और म्यूजिक कम्पोजर अनिरुद्ध रविचंद्र के वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरों सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. इन्हीं में शामिल कुछ फोटोज को देखकर क्रिकेट और साउथ सिनेमा के फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

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आखिर तस्वीर ही कुछ ऐसी है! एक तरफ क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो दूसरी तरफ तमिल सिनेमा के मेगास्टार अजित कुमार. दोनों दिग्गज एक ही फ्रेम में नजर आए और देखते ही देखते तस्वीर इंटरनेट पर छा गई.

एक तस्वीर में दो 'थाला', पत्नियों के साथ दिखा रॉयल अंदाज

खास बात यह है कि दोनों सितारे सिर्फ साथ पोज देते नहीं दिखे, बल्कि अपनी-अपनी पत्नियों के साथ इस खास मौके पर पहुंचे थे. अनिरुद्ध और काव्या के वेडिंग रिसेप्शन में दोनों ने चार चांद लगा दिए. तस्वीर में एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और अजित कुमार अपनी पत्नी शालिनी अजित के साथ नजर आ रहे हैं. इस खास तस्वीर में नवविवाहित जोड़ा भी उनके साथ पोज देता दिखाई दे रहा है. इस फोटो को सन न्यूज ने शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. क्रिकेट प्रेमियों के लिए धोनी और अजित के एक साथ नजर आने का यह पल किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है.

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EXCLUSIVE: A beautiful candid moment featuring Ajith Kumar and MS Dhoni. Sharing this exclusive picture without any watermarks. #AjithKumar #MSDhoni #TamilNadu #INDIA https://t.co/luxsLigkql — Digi Star (@TheDigiStar) November 22, 2026

हाथ में हाथ डाले पहुंचे विजय-रश्मिका

इसके अलावा साउथ के सुपर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना भी इस फंक्शन की जान बने. दोनों हंसते खिलखिलाते काव्या-अनिरुद्ध के साथ पोज करते नजर आए. विजय-रश्मिका ने धोनी संग भी खूब बातें कीं, इनकी तस्वीरों ने फैंस का अलग ध्यान खींचा.

वेडिंग रिसेप्शन के लिए रश्मिका ने सिल्वर शिमर वाला स्ट्रैपलेस टॉप और व्हाइट स्कर्ट पहना है और गले में डायमंड चोकर और खुले बालों में स्टाइल किया. वो बेहद ग्लैमरस लगीं. वहीं विजय ने डार्क ब्लू वेलवेट शर्ट और ब्लैक पैंट में अपनी वाइफ को कॉम्प्लिमेंट किया. मूंछों वाले रफ लुक में वो काफी डैशिंग और स्टाइलिश नजर आए.

बात करें, न्यूली वेडेड कपल काव्या और अनिरुद्ध की तो, वेडिंग रिसेप्शन के दूसरे दिन अनिरुद्ध ने व्हाइट ब्लेजर के साथ ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहना है. हल्की दाढ़ी वाले इस फॉर्मल लुक में वो काफी हैंडसम लगे. वहीं काव्या ने व्हाइट फ्लोरल प्रिंट वाली स्ट्रैपलेस गाउन पहनी है. वेवी हेयर और सॉफ्ट मेकअप में उनका लुक बेहद खूबसूरत और फ्रेश लग रहा है.

रजनीकांत ने अजित को लगाया गले, धोनी से भी हुई मुलाकात

इस वेडिंग सेलिब्रेशन का दूसरा दिन यानी रविवार, 22 नवंबर भी सितारों के नाम रहा. क्रिकेट और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने समारोह में शिरकत की. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस जश्न में पहुंचे. यहां उन्होंने अजित कुमार से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें गले लगाया. वहीं, एमएस धोनी भी रजनीकांत के साथ बातचीत करते नजर आए.

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काव्या मारन और अनिरुद्ध की शादी में लगा सितारों का मेला

इस शानदार समारोह में सिर्फ धोनी, अजित और रजनीकांत ही नहीं, बल्कि कई और बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी से महफिल में चार चांद लगा दिए. मेहमानों की लिस्ट में नयनतारा, रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा, सिलंबरासन टीआर और पूजा हेगड़े जैसे बड़े नाम शामिल रहे. वहीं, फिल्ममेकर एटली और लोकेश कनगराज भी इस जश्न का हिस्सा बने.

क्रिकेट की दुनिया से भी कई दिग्गज पहुंचे. सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी केन विलियमसन, डेल स्टेन और मुथैया मुरलीधरन समारोह में खास मेहमानों के तौर पर नजर आए. काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का वेडिंग रिसेप्शन किसी ग्रैंड फिल्मी अवॉर्ड शो से कम नहीं रहा.

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