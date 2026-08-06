scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बाहर निकाला तो मर जाऊंगा...', 7-7 दिन तालाब में रहने को मजबूर 16 साल का इकबाल, जानें क्यों पानी से नहीं आता बाहर

मुर्शिदाबाद के 16 वर्षीय इकबाल शेख की दर्दनाक कहानी. शरीर में जलन के कारण लगातार 7 दिनों तक तालाब के पानी में रहने को मजबूर. आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रहा इलाज. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
मुर्शिदाबाद के 16 साल के इकबाल की रुला देने वाली दास्तान.(Photo:ITG)
मुर्शिदाबाद के 16 साल के इकबाल की रुला देने वाली दास्तान.(Photo:ITG)

16 साल का इकबाल शेख इन दिनों अपनी अनोखी जिंदगी की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है. एक-दो दिन नहीं, बल्कि लगातार चार से पांच दिन, कभी-कभी सात दिनों तक भी वह पानी में ही रहकर समय बिताता है. इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके लिए 'जल ही जीवन' नहीं, बल्कि 'जल में ही जीवन' है.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का यह मामला है. स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले लगभग पांच वर्षों से इकबाल घर छोड़कर बेलडांगा शहर के तमाम तालाबों में दिन-रात पानी में तैरते हुए रहता है. यह न तो किसी शौक का परिणाम है और न ही किसी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश.

जलने लगता है शरीर

सम्बंधित ख़बरें

Subhendu Adhikari Takes Dig At Mamta Banerjee and TMC
'ममता का समर्थन मतलब जिन्ना का सपना पूरा करना', सीएम शुभेंदु का तीखा हमला
TMC MLA Siddiqulla Chowdhury
'इमामों को थाने बुलाना अपमान', लाउडस्पीकर के मुद्दे पर TMC का फूटा गुस्सा
West Bengal Government On Loudspeaker
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर बढ़ा विवाद, CM शुभेंदु से मिलेंगी TMC के बागी विधायक
loudspeaker
पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद, ISF बोली- कोर्ट जाएंगे
shubhendu adhikari
'बांग्लार बारी' योजना का बदला नाम, 10 लाख परिवारों को मिलेगी दूसरी किस्त

इकबाल का कहना है कि उसके शरीर में लगातार जलन होती है. उसका दावा है कि उस पर जिन्न, परी या किसी अदृश्य शक्ति का साया है. जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, शरीर में तेज जलन शुरू हो जाती है, जबकि पानी में उतरते ही उसे राहत मिलती है.

सफेद पड़ गई त्वचा

लगातार कई दिनों तक पानी में रहने के कारण उसके हाथ-पैर और पूरे शरीर की त्वचा सफेद पड़ गई है. लंबे समय तक पानी में रहने से वह सर्दी-खांसी से भी पीड़ित हो गया है. देखें VIDEO:- 

Advertisement

इलाज कराने में भी असमर्थ

इकबाल का आरोप है कि इलाज के लिए वह स्थानीय ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया था, लेकिन उसे उचित सहायता नहीं मिली. आर्थिक तंगी के कारण उसका परिवार प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में भी असमर्थ है.

किनारे से इकबाल को देते हैं बिस्कुट

हालांकि, स्थानीय लोग अब उसके इलाज के लिए आगे आ रहे हैं. रोज बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और आम लोग तालाब के किनारे उसे देखने के लिए जुटते हैं. कई लोग उसे चिउड़ा, बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री भी देते हैं. लेकिन कोई भी उसे घर में रोक नहीं पाता.

इकबाल की यह असामान्य स्थिति देखकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. उनका सवाल है कि आखिर इस तरह वह कब तक जीवित रह पाएगा. अब इकबाल की यह रहस्यमयी बीमारी अब पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गई है. (रिपोर्ट:- सब्यसाची बनर्जी)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'ममता का समर्थन मतलब जिन्ना का सपना पूरा करना', सीएम शुभेंदु का TMC पर तीखा हमला |
    गुजरात: डॉक्टर ने मना किया, फिर भी पति ने बनाए जबरन संबंध, जानें फिर क्या हुआ |
    'मुझे मुनव्वर की ट्रॉफी दे दी', लॉकअप 2 जीतने के बाद बोलीं श्रेया कालरा, मेकर्स ने किया ब्लंडर! क्या है सच? |
    Nail Paint Uses At Home: बेकार समझकर फेंक देते हैं पुरानी नेल पेंट? यही छोटी-सी बोतल घर के 7 बड़े काम कर सकती है |
    राज्यसभा में 12 अगस्त को आ सकता है FCRA बिल, अमित शाह से मिले ईसाई धर्मगुरु |
    गड्ढे में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे! PNC Infratech कंपनी से बीजेपी सांसद के कनेक्शन का खुलासा |
    अफ्रीकी युवती ने FB पर की दोस्ती, फिर किसान को ठगा... हिंदी में बात करने के लिए करती थी AI का इस्तेमाल |
    बृजभूषण शरण सिंह की घर वापसी पर शक्ति प्रदर्शन, बेटे करण भूषण ने क्या कहा? |
    पंखों से सड़क सुखाने का कारनामा, CBI की FIR... फिर भी PNC इंफ्राटेक पर मेहरबान NHAI |
    दिल्ली: सड़क समझकर बढ़े कदम, खुले नाले में गिरे स्कूल से लौट रहे 3 मासूम, CCTV रोंगटे खड़े कर देगा
    Advertisement