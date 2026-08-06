'मुझे मुनव्वर की ट्रॉफी दे दी', लॉकअप 2 जीतने के बाद बोलीं श्रेया कालरा, मेकर्स ने किया ब्लंडर! क्या है सच?

कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी शो स्टार श्रेया कालरा ने बुधवार को 'लॉक अप' सीजन 2 का खिताब अपने नाम कर लिया. लेकिन इस जश्न के बीच सोशल मीडिया पर श्रेया को मिली चमचमाती ट्रॉफी को लेकर एक अलग ही विवाद छिड़ गया. ट्रॉफी पर लिखे टेक्स्ट को देखकर यूजर्स हैरान रह गए और इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई कि विनर के साथ कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है. हालांकि, खुद श्रेया कालरा ने इस पूरी बहस पर चुटकी लेते हुए ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई.

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फिनाले नाइट में जब शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने स्टेज पर श्रेया कालरा को विजेता घोषित करते हुए ट्रॉफी सौंपी, तो दर्शकों का ध्यान ट्रॉफी पर लिखी डिटेलिंग पर गया. लोगों ने गौर किया कि श्रेया को जो ट्रॉफी दी गई है, उस पर 'सीजन 2' के बजाय 'लॉक अप सीजन 1' लिखा हुआ था. सोशल मीडिया पर लोग मेकर्स की इस लापरवाही पर तरह-तरह के सवाल उठाने लगे और कई यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि श्रेया के साथ धोखा हुआ है.

आखिर ट्रॉफी पर क्यों लिखा था 'सीजन 1'?

फैंस के बीच बढ़ती इस नाराजगी और कन्फ्यूजन की असली वजह जल्द ही साफ हो गई. दरअसल, 'लॉक अप' का पहला सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म 'एमएक्स प्लेयर' (MX Player) पर स्ट्रीम हुआ था. जबकि इस बार यह नया सीजन 'नेटफ्लिक्स' (Netflix) पर रिलीज किया गया है. नए प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने की वजह से मेकर्स इसे नेटफ्लिक्स के हिसाब से अपना पहला सीजन मान रहे हैं और इसी वजह से ट्रॉफी पर 'सीजन 1' प्रिंट किया गया था.

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श्रेया का आया फनी रिएक्शन

पैपराजी ने जब श्रेया कालरा को घेरा और सीधे सवाल पूछा कि 'ट्रॉफी पर सीजन 1 क्यों लिखा हुआ है? आप इस पर क्या कहेंगी?', तो श्रेया ने बेहद कूल और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया.

उन्होंने पहले तो प्लेटफॉर्म के बदलाव वाली बात बताई कि नेटफ्लिक्स पर आने की वजह से इस पर सीजन 1 लिखा है, और फिर हंसते हुए बोलीं, 'लगता है मुझे मुनव्वर (मुनव्वर फारुकी) की ट्रॉफी दे दी गई है!' हालांकि, इस जोक के तुरंत बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए यह भी साफ कर दिया कि मुनव्वर के पास तो उनकी अपनी ओरिजिनल ट्रॉफी ही होगी.

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