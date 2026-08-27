scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बिकिनी में राखी बांधेगी', कृति सेनन विवाद पर बोली थीं कंगना, अब खुद फंसीं? पहनावे पर किया पुराना पोस्ट वायरल

कृति सेनन के राखी विज्ञापन पर कंगना रनौत की टिप्पणी के बीच उनका पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है. इसमें कंगना ने महिलाओं के कपड़ों को उनका निजी मामला बताया था.

Advertisement
X
कंगना रनौत का पुराना पोस्ट वायरल (Photo: ITGD)
कंगना रनौत का पुराना पोस्ट वायरल (Photo: ITGD)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों कृति सेनन के एक पुराने राखी विज्ञापन को लेकर दिए अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं. कंगना ने विज्ञापन में कृति के ब्रालेट जैसे आउटफिट में राखी बांधने पर सवाल उठाया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि कोई बिकिनी या अंडरगार्मेंट पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेगा? कंगना की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई.

अब इसी विवाद के बीच कंगना का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट फिर से चर्चा में आ गया है. इस पोस्ट में कंगना खुद अपने पहनावे को लेकर बिल्कुल अलग अंदाज में बात करती नजर आ रही हैं.

अपने कहे में ही फंस गईं कंगना?

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Flood
नेपाल Flood के बाद चीन का 'Water Bomb'!
Kangana Ranaut
कंगना रनौत बोलीं-राजनीति में भी मैं आउटसाइडर हूं
Sonu Nigam-Kriti Sanon
'हिंदुओं की कितनी परीक्षा लेंगे', कृति के राखी ऐड पर बोले सोनू निगम
kangana ranaut baba ramdev
'बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?', रामदेव पर भड़कीं कंगना
कृति सेनन के आउटफिट पर कंगना ने बताई अपनी असली आपत्ति

कंगना के पुराने पोस्ट में उनकी तस्वीरें हैं, जिसमें वह सफेद रंग का लेस कॉर्सेट और हाई-वेस्ट सफेद ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं. पतली स्ट्रैप वाले इस सी-थ्रू आउटफिट में कंगना ने तस्वीरें शेयर की थीं.

लेकिन तस्वीर से ज्यादा ध्यान खींचा था उनके कैप्शन ने. कंगना ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर लिखा था कि वह सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि कोई महिला क्या पहनती है या क्या पहनना भूल जाती है, ये पूरी तरह उसका अपना मामला है. उस पोस्ट में कंगना का साफ संदेश था कि महिलाओं के कपड़ों पर दूसरों को दखल देने की जरूरत नहीं है.

Advertisement

'ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है'

कंगना ने अपने पुराने पोस्ट में आगे साफ तौर पर कहा था कि किसी महिला के पहनावे से जुड़ा फैसला उसका निजी मामला है, दूसरों का नहीं. उन्होंने इस बात को हल्के-फुल्के अंदाज में लिखा और साथ में हंसने वाला इमोजी भी लगाया था. एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने इसी आउटफिट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि उन्हें लगता है कि वह अपनी बात समझा चुकी हैं और अब वह ऑफिस जा सकती हैं.

पुराने पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अब लोग कंगना के तब के बयान और कृति सेनन वाले हालिया विवाद को साथ रखकर चर्चा कर रहे हैं.

कृति के राखी विज्ञापन पर क्यों भड़की थीं कंगना?

दरअसल, विवाद एक राखी विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें कृति सेनन एक बोल्ड आउटफिट में नजर आई थीं और राखी बांधती दिखाई गई थीं. इसी पर कंगना ने आपत्ति जताते हुए सवाल किया था कि भाई-बहन के त्योहार राखी के विज्ञापन में इस तरह का पहनावा दिखाने की जरूरत क्या थी.

कंगना की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई. कुछ लोगों ने कंगना की बात का समर्थन किया, तो कुछ ने उनके पुराने पोस्ट को सामने लाकर सवाल उठाया कि जब वह खुद पहले महिलाओं के कपड़ों को उनका निजी फैसला बता चुकी हैं, तो कृति के मामले में उन्होंने सवाल क्यों उठाया?

Advertisement

अब पुराने पोस्ट ने बढ़ाई बहस

कंगना का पुराना पोस्ट सामने आने के बाद विवाद को एक नया एंगल मिल गया है. एक तरफ उनका पुराना बयान है, जिसमें वह महिलाओं के पहनावे पर किसी और के अधिकार को खारिज करती नजर आती हैं. दूसरी तरफ कृति के विज्ञापन को लेकर उनका सवाल है.

फिलहाल सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा है कि क्या दोनों मामलों में कंगना का नजरिया अलग है या वह सिर्फ विज्ञापन के संदर्भ पर सवाल उठा रही थीं? जो भी हो, कृति सेनन के राखी विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब कंगना के अपने पुराने फैशन पोस्ट तक पहुंच गया है और सोशल मीडिया पर बहस फिर तेज हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hyundai Creta को मिली हरी झंडी, पहले से बड़ी और दमदार होगी SUV |
    फिल्म दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन, सुलझाएंगे अपराध की गुत्थियां |
    देश में Gen-Z के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सर्वे में हुआ खुलासा |
    'S-400 है कहां, लोकेशन पता करने के लिए पाकिस्तान ने लगाए जासूस', एयर मार्शल का बड़ा खुलासा |
    रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, 30 हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद, अनोखी राखियों की धूम |
    बारावफात जुलूस में संदिग्ध युवक के मिलने से मचा हड़कंप, बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस-इंटेलिजेंस |
    फैक्ट चेक: पानी के आगे-आगे भागते लोगों का ये वीडियो नेपाल बाढ़ का नहीं है   |
    फैक्ट चेक: पाकिस्तान का पुराना वीडियो नेपाल की बाढ़ का बताकर हुआ वायरल |
    गंगाजल की कसम पर सियासत गरम, सपा ने घेरा तो भाजपा ने पार्षदों को थमाया नोटिस |
    Homemade Milk Lapsi: रक्षाबंधन के लिए बनाना है कुछ खास, 1 कप गेहूं के दलिए से बनाएं रसीली और मोतियों जैसी खिली-खिली लपसी
    Advertisement