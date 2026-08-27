Homemade Milk Lapsi: रक्षाबंधन के लिए बनाना है कुछ खास, 1 कप गेहूं के दलिए से बनाएं रसीली और मोतियों जैसी खिली-खिली लपसी

Homemade Milk Lapsi: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई-बहन का रिश्ता मिठास और खुशियों से भर जाता है. इस खास मौके पर अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचकर घर पर ही कुछ पारंपरिक, शुद्ध और झटपट बनने वाला मीठा बनाना चाहती हैं, तो 1 कप गेहूं के दलिए से बनी दानेदार राजस्थानी लापसी एक बेहतरीन विकल्प है.

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राजस्थान में किसी भी शुभ कार्य और त्योहार पर लापसी बनाना बेहद शुभ माना जाता है. देसी घी में भुने दलिए की सोंधी खुशबू, गुड़ की प्राकृतिक मिठास और इलायची-केसर का स्वाद मिलकर इसे बेहद रसीला बना देता है. प्रेशर कुकर में यह महज 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

गेहूं का दलिया (मोटी लापसी वाला) - 1 कप

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ) या चीनी - 1 कप (स्वादानुसार)

देसी घी - 1/2 कप

पानी - 3 कप (गर्म पानी)

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

केसर के धागे - 8 से 10 (1 चम्मच गर्म पानी में भीगे हुए)

काजू, बादाम और पिस्ता (कटे हुए) - 2 बड़े चम्मच

किशमिश - 1 बड़ा चम्मच

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बनाने का तरीका

कुकर में 1/2 कप देसी घी डालकर गरम करें. इसमें 1 कप गेहूं का दलिया डालें और धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. 5-7 मिनट में जब दलिया हल्का गुलाबी-सुनहरा हो जाए और उसमें से बहुत बढ़िया सोंधी खुशबू आने लगे, तब तक भूनें.

भुने हुए दलिए के साथ ही कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर 1 मिनट के लिए और चलाएं ताकि मेवे भी घी में हल्के रोस्ट हो जाएं.

अब इसमें 3 कप उबलता हुआ गर्म पानी और भीगा हुआ केसर डालें. (ठंडा पानी डालने से दलिया एंठ जाता है और दानेदार नहीं बनता).

कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 2 सीटी आने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें और प्रेशर अपने आप निकलने दें.

कुकर का प्रेशर खत्म होने पर ढक्कन खोलें. दलिया अच्छे से पक चुका होगा. अब इसमें 1 कप कद्दूकस किया गुड़ और इलायची पाउडर मिलाएं. (गुड़ हमेशा दलिया पूरी तरह पकने के बाद ही मिलाएं, वरना दलिया कच्चा रह जाता है).

गैस ऑन करें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाएं ताकि गुड़ पूरी तरह पिघलकर दलिए में समा जाए और रसीला गाढ़ापन आ जाए.

ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और बारीक कटे पिस्ता छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, दानेदार और रसीली राजस्थानी लापसी! रक्षाबंधन पर इसे भगवान को भोग लगाएं और अपने भाई को प्यार से परोसें.

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