जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि लतीफ भट घाटी में लश्कर का आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकी था. उसे बुधवार तड़के जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में मार गिराया.

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अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में सभी एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. उन्होंने बताया कि लतीफ भट के एक आतंकी साथी उमर निसार को भी एक दिन पहले कुलगाम में मार गिराया गया था. गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के जवानों की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश इन बहादुर जवानों को सलाम करता है.

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को मार गिराया. वह जांगलपुरा इलाके में चल रहे ऑपरेशन के दौरान एक मस्जिद में छिप गया था. अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने के कई मौके दिए, लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसे मस्जिद से बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए. जब वह मस्जिद से बाहर आया तो सुरक्षाबलों ने उसे गोली मार दी.

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कुलगाम के SSP अनायत अली के मुताबिक, उन्होंने खुद लतीफ भट से काफी देर तक वीडियो कॉल पर बात की थी. उन्होंने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए समझाया और भरोसा दिलाया कि हथियार डालने पर उसकी जान बख्श दी जाएगी. लेकिन लतीफ ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया. उसने कथित तौर पर कहा, "मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है." SSP के मुताबिक, मस्जिद में दाखिल होने के बाद लतीफ ने रात करीब 2:45 बजे फायरिंग भी की.

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लश्कर-ए-तैयबा का लोकल आतंकी था लतीफ

अधिकारियों के मुताबिक, लतीफ भट 18 नवंबर 2025 को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था. SSP ने बताया कि वह खुद कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था और सीमा पार से उसे शांति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के निर्देश मिल रहे थे.

ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने मस्जिद को नुकसान से बचाने के लिए अधिकतम संयम बरतने की बात कही थी. SSP ने कहा था कि उनके पास समय और दिन की रोशनी का फायदा है और वे धार्मिक स्थल को कम से कम नुकसान पहुंचाने को प्राथमिकता देंगे. इसी वजह से लतीफ को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की गई. ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम शामिल थी.

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