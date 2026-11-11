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असम में बड़ा ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे

असम के डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन समेत सात डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसा दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के दौरान हुआ. रेलवे के मुताबिक, सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है.

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गुवाहाटी के पास रेल हादसा. (Photo: ITG)
गुवाहाटी के पास रेल हादसा. (Photo: ITG)

असम में बुधवार सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. गुवाहाटी के बाहरी इलाके में डिगारू के पास कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के सात डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं..

हादसा गुवाहाटी के बाहरी इलाके में डिगारू के पास हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 13125 कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 6:54 बजे डिगारू रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी. इस दौरान दूसरी ट्रेन को पहले रास्ता देने के लिए एक्सप्रेस को स्टेशन पर लिया जा रहा था. तभी ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित नहीं हो पाई और इंजन समेत सात डिब्बे पटरी से उतर गए.

यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा जा रहा

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हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया. रेलवे ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है.

रेलवे के अधिकारी मौके पर रवाना

हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के महाप्रबंधक समेत दूसरे अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. राहत और बचाव का काम जारी है. फिलहाल रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई है.

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इनपुट: पूर्ण विकास

 

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