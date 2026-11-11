scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर भाई को भूलकर भी न दें ये 5 गिफ्ट, रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर!

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को प्यार से उपहार देती हैं, लेकिन इस दिन कुछ चीजें गिफ्ट करने से बचना चाहिए. जानें कौन-सी 5 चीजें भाई को उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता है.

Advertisement
X
भाई दूज पर भाई को न दें ये 5 चीजें (Photo: ITG)
भाई दूज पर भाई को न दें ये 5 चीजें (Photo: ITG)

What Not to Gift on Bhai Dooj: भाई दूज का त्योहार आज यानी 11 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर अपना प्यार जताते हैं. इस पर्व पर गिफ्ट देने और लेने की भी खास परंपरा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज पर भाई को कुछ चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए? माना जाता है कि ये चीजें शुभ नहीं होती हैं. आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी 5 चीजें हैं, जिन्हें भाई दूज पर भाई को गिफ्ट नहीं करना चाहिए.

1. काले रंग के कपड़े

ज्योतिष में काले रंग का संबंध शनि देव से माना जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज जैसे शुभ त्योहार पर काले रंग के कपड़े गिफ्ट करने से बचना चाहिए. इस दिन भाई को हल्के और चमकीले रंगों के कपड़े देना अच्छा माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Bhai Dooj Tilak Muhurat
आज इतने बजे शुरू होगी भाई दूज की पूजा, 2 घंटे 10 मिनट का मुहूर्त
गुजरात मे गायों की दौड़ के पीछे छिपी है ये अनोखी परंपरा
भाई दूज पर कब बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग? जानें मुहूर्त
भाई दूज पर होती है भगवान चित्रगुप्त की पूजा (Photo: ITG)
कल कितने बजे करें चित्रगुप्त पूजा? चूक न जाएं शुभ मुहूर्त
Bhai Dooj 2026
भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? पढ़ें पौराणिक कथा

2. नुकीली या धारदार चीजें

भाई दूज पर भाई को चाकू, कैंची या कोई नुकीली चीज गिफ्ट नहीं करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसी चीजें रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं. इसलिए इस दिन भाई को प्यार और खुशियां बढ़ाने वाला उपहार देना बेहतर माना जाता है.

3. जूते-चप्पल

भाई दूज पर भाई को जूते-चप्पल गिफ्ट करने से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि शुभ त्योहार पर ऐसी चीजें उपहार में देना अच्छा नहीं होता है. इसलिए इस दिन भाई को कपड़े, मिठाई या उसकी पसंद की कोई दूसरी चीज गिफ्ट कर सकते हैं.

Advertisement

4. रुमाल

भाई दूज पर भाई को रुमाल गिफ्ट करने से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि रुमाल दुख और आंसुओं का प्रतीक होता है. इसलिए इसे उपहार में देना अच्छा नहीं माना जाता.

5. खाली पर्स

भाई दूज पर भाई को खाली पर्स गिफ्ट नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि खाली पर्स देना आर्थिक तंगी का संकेत होता है. अगर आप भाई को पर्स देना चाहते हैं, तो उसमें एक सिक्का या नोट जरूर रख दें. इसे धन और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर भाई को भूलकर भी न दें ये 5 गिफ्ट, रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर! |
    ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज में तीन टैंकरों पर आफत |
    Krushna Abhishek Lavish Home Tour: आलीशान है कृष्णा अभिषेक का घर, मंदिर में 40 साल पुरानी कृष्ण की तस्वीर, रखे मां के दहेज के 50 साल पुराने बर्तन |
    भोपाल-इंदौर मेट्रो का किराया होगा सस्ता, NCMC कार्ड से 20 रुपये से अधिक की यात्रा पर 25% छूट |
    बाजार से महंगा आंवला खरीदने की जरूरत नहीं, घर के गमले में ऐसे उगाएं पेड़; सालों तक मिलेंगे ताजे फल |
    लखनऊ में युवक की मौत के मामले में दो महिलाएं गिरफ्तार, भाई का आरोप- चोरी का इल्जाम लगाकर कर रही थीं परेशान |
    कांच के गिलास में गर्म पानी डालते ही कभी-कभी वह टूट क्यों जाता है? जानें इसके पीछे की वजह |
    अमेरिका और यूरोप में करीब 20 आतंकी हमलों की साजिश का खुलासा, ईरान समर्थित 3 एजेंटों पर 8 आरोप तय |
    5002 मामले, 1155 FIR और 1575 किसानों पर जुर्माना... फिर भी पंजाब में धड़ाधड़ जल रही पराली |
    13 साल बाद टूटी पवन कल्याण की तीसरी शादी, Ex वाइफ ने किया रिएक्ट, बोलीं- दया करो
    Advertisement