Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर भाई को भूलकर भी न दें ये 5 गिफ्ट, रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर!

What Not to Gift on Bhai Dooj: भाई दूज का त्योहार आज यानी 11 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर अपना प्यार जताते हैं. इस पर्व पर गिफ्ट देने और लेने की भी खास परंपरा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज पर भाई को कुछ चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए? माना जाता है कि ये चीजें शुभ नहीं होती हैं. आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी 5 चीजें हैं, जिन्हें भाई दूज पर भाई को गिफ्ट नहीं करना चाहिए.

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1. काले रंग के कपड़े

ज्योतिष में काले रंग का संबंध शनि देव से माना जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज जैसे शुभ त्योहार पर काले रंग के कपड़े गिफ्ट करने से बचना चाहिए. इस दिन भाई को हल्के और चमकीले रंगों के कपड़े देना अच्छा माना जाता है.

2. नुकीली या धारदार चीजें

भाई दूज पर भाई को चाकू, कैंची या कोई नुकीली चीज गिफ्ट नहीं करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसी चीजें रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं. इसलिए इस दिन भाई को प्यार और खुशियां बढ़ाने वाला उपहार देना बेहतर माना जाता है.

3. जूते-चप्पल

भाई दूज पर भाई को जूते-चप्पल गिफ्ट करने से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि शुभ त्योहार पर ऐसी चीजें उपहार में देना अच्छा नहीं होता है. इसलिए इस दिन भाई को कपड़े, मिठाई या उसकी पसंद की कोई दूसरी चीज गिफ्ट कर सकते हैं.

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4. रुमाल

भाई दूज पर भाई को रुमाल गिफ्ट करने से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि रुमाल दुख और आंसुओं का प्रतीक होता है. इसलिए इसे उपहार में देना अच्छा नहीं माना जाता.

5. खाली पर्स

भाई दूज पर भाई को खाली पर्स गिफ्ट नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि खाली पर्स देना आर्थिक तंगी का संकेत होता है. अगर आप भाई को पर्स देना चाहते हैं, तो उसमें एक सिक्का या नोट जरूर रख दें. इसे धन और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है.

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