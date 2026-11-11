भोपाल-इंदौर मेट्रो का किराया होगा सस्ता, NCMC कार्ड से 20 रुपये से अधिक की यात्रा पर 25% छूट

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को 12 नवंबर से बड़ी राहत मिलने जा रही है. दोनों शहरों के मेट्रो नेटवर्क में राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की सुविधा शुरू होगी. इस कार्ड से यात्रियों को कैशलेस यात्रा के साथ किराए में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.

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मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) की ओर से एक न्यूज एजेंसी को बताया गया कि यह स्मार्ट कार्ड दोनों शहरों के मेट्रो स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर 50 रुपये में उपलब्ध होगा.

50 रुपये में मिलेगा स्मार्ट कार्ड

यात्री 12 नवंबर से भोपाल और इंदौर मेट्रो के टिकट काउंटरों से NCMC कार्ड खरीद सकेंगे. कार्ड को जरूरत के अनुसार रिचार्ज कराया जा सकेगा. इसके जरिए मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और यात्रा पूरी होने के बाद बाहर निकलने की सुविधा मिलेगी.

इससे यात्रियों को हर बार टिकट खरीदने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. कार्ड का इस्तेमाल देशभर के उन मेट्रो रेल नेटवर्क में भी किया जा सकेगा, जहां NCMC की सुविधा उपलब्ध है.

20 रुपये से ज्यादा के सफर पर 25% छूट

NCMC कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को किराए में भी फायदा मिलेगा. अधिकारी के मुताबिक, 20 रुपये से अधिक किराए वाली एक यात्रा पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

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इस तरह नियमित रूप से मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को हर यात्रा में बचत हो सकेगी. साथ ही कैशलेस भुगतान से टिकट लेने की प्रक्रिया भी आसान होगी.

देशभर के मेट्रो नेटवर्क में कर सकेंगे इस्तेमाल

NCMC एक साझा मोबिलिटी कार्ड है. इसका उद्देश्य अलग-अलग शहरों की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही कार्ड से भुगतान की सुविधा देना है. भोपाल और इंदौर के यात्री इस कार्ड का उपयोग देश के दूसरे उन मेट्रो नेटवर्क में भी कर सकेंगे, जहां यह व्यवस्था लागू है.

2025 में शुरू हुई थीं भोपाल और इंदौर मेट्रो सेवाएं

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सेवाओं की शुरुआत साल 2025 में हुई थी. हालांकि, दोनों शहरों में फिलहाल मेट्रो का परिचालन सीमित रूट पर हो रहा है. इसी वजह से यात्रियों की संख्या उपलब्ध क्षमता के मुकाबले कम बनी हुई है.

NCMC कार्ड की शुरुआत से यात्रियों को टिकट खरीदने में सुविधा मिलने और मेट्रो के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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