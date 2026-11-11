बाजार से महंगा आंवला खरीदने की जरूरत नहीं, घर के गमले में ऐसे उगाएं पेड़; सालों तक मिलेंगे ताजे फल

How To Grow Amla Plant: आंवला सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इस बात से शायद ही कोई अनजान हो. सर्दियों में मिलने वाले आंवले में विटामिन C समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि लोग इसे अपनी डाइट में कई तरह से शामिल करते हैं. कोई आंवले का जूस पीता है तो कोई इसका मुरब्बा, अचार और कैंडी खाना पसंद करता है. इसकी डिमांड के कारण बाजार में ये महंगा मिलता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से आंवला खरीदने के बजाय इसे अपने घर पर ही उगाया जा सकता है?

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जी हां, अगर आपके घर में छोटी सी बालकनी, छत या थोड़ी सी खाली जगह है तो आप वहां गमले में आंवले का पौधा लगा सकते हैं. इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या खेत की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही पौधे का चुनाव, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल जरूरी है. आइए जानते हैं कि घर पर गमले में आंवले का पौधा कैसे लगाएं और उसकी देखभाल किस तरह करें.



1. सबसे पहले चुनें अच्छी क्वालिटी का पौधा: अगर आप चाहते हैं कि आपका आंवले का पौधा अच्छी तरह बढ़े तो सबसे पहले सही पौधे को चुनना जरूरी है. इसके लिए किसी अच्छी नर्सरी से हेल्दी और अच्छी क्वालिटी का आंवले का पौधा खरीदकर लाएं. पौधा लेते समय उसकी पत्तियों और तने को अच्छी तरह देख लें. उसमें किसी तरह का कीड़ा या बीमारी नहीं होनी चाहिए.



2. गमले में तैयार करें सही मिट्टी: आंवले का पौधा लगाने के लिए सही मिट्टी तैयार करना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें. इसके साथ ही देख लें कि उसमें से पानी भी सही तरीके से निकल रहा हो. अब गमले में काली मिट्टी, रेत और गोबर की खाद मिलाकर भर दें. मिट्टी को बहुत ज्यादा दबाएं नहीं, ताकि जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिल सके.



3. इस तरह लगाएं आंवले का पौधा: अब तैयार गमले के बीच में पौधे की जड़ों की शेप के हिसाब से जगह बनाएं. पौधे को ध्यान से उसमें लगाएं और चारों तरफ मिट्टी डालकर हल्के हाथों से दबा दें. इसके बाद थोड़ा पानी डालें. ध्यान रखें कि पौधा लगाते समय उसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचे.



4. धूप वाली जगह पर रखें गमला: आंवले के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे अच्छी धूप मिल सके. आप इसे घर की छत या बालकनी में रख सकते हैं. पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए धूप जरूरी है. हालांकि, बहुत तेज गर्मी और लू के दौरान पौधे को बचाकर रखें.



5. पानी देने में न करें लापरवाही: पौधे को बढ़ने के लिए सही तरह से पानी देना जरूरी है. इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखें. गर्मी के मौसम में मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए नियमित रूप से उसे चेक करें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, वरना जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.



6. कीड़ों से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका: कई बार पौधों में कीड़े लगने से उनकी पत्तियां खराब होने लगती हैं और ग्रोथ भी रुक जाती है. ऐसे में आंवले के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं. इससे पौधे को कीटों से बचाने में मदद मिल सकती है.

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7. हर महीने खाद डालें: आंवले के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर खाद देना भी जरूरी है. इसके लिए हर महीने पौधे में एक मुट्ठी अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें. खाद डालने के बाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं, ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पौधे को तेज हवा और भारी बारिश से बचाकर रखें.

गमले में पानी जमा न होने दें.

समय-समय पर सूखी और खराब पत्तियों को हटा दें.

पौधे में कीड़े या बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत देखभाल करें.

फल आने के लिए धैर्य रखें. पौधे की किस्म और उसकी उम्र के हिसाब से फल आने में समय लग सकता है.

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