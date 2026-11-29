महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट पर तंज कसा है.

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दरअसल, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो'. इस पर रिजिजू ने जवाब दिया, 'बस झूठी पिक्चर ही बनाते रहेंगे, या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत की ओर भी आएंगे?' दोनों नेताओं के बीच यह तकरार ऐसे समय हुई है, जब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर चर्चा होनी है.

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो' लिखकर सरकार पर तंज किया था. इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस सिर्फ तस्वीरें और पोस्ट बनाती रहेगी या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत पर भी बात करेगी. इस तरह परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है.

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राहुल गांधी ने शरद पवार से की मुलाकात

वहीं, परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेता मुंबई पहुंचे. इन नेताओं ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की. विपक्षी नेताओं ने उनसे केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन बिल पर अपनी पार्टी के समर्थन के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की.

राहुल गांधी ने इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन से भी मुलाकात की थी. उन्होंने परिसीमन के प्रस्ताव पर चिंता जताई थी. राहुल गांधी का कहना है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने और चुनावी क्षेत्रों का नए सिरे से बंटवारा करने से दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे BJP को अपने हिसाब से चुनावी नक्शा बदलने का मौका मिलेगा.

VIDEO | Mumbai: "The fight is on. It's all good," says Leader of Opposition Rahul Gandhi as INDIA bloc leaders arrive at Mumbai airport after meeting Sharad Pawar. Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, along with INDIA bloc leaders on Sunday met NCP (SP) chief Sharad Pawar amid speculation that his party may support the delimitation bill. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

BJP नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना

दूसरी ओर BJP और NDA के नेताओं ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जरूरत पड़ने पर ही अपने सहयोगी दलों की याद आती है. उन्होंने परिसीमन बिल को संवैधानिक बताया. चिराग ने कहा कि संविधान ही इस प्रक्रिया को वैधता देता है.

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केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एमके स्टालिन के समर्थन का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि 50 फीसदी सीटें बढ़ाने से दक्षिण भारत को फायदा होगा. वहीं, LJP (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने परिसीमन को बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि इससे जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करने में मदद मिलेगी.

महिला आरक्षण पर भी आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष

महिला आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति और मतभेद दोनों सामने आए हैं. कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने और लागू करने के तरीके पर उसे आपत्ति है.

#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Union Minister Chirag Paswan says, "Today Rahul Gandhi suddenly remembers the DMK even though, driven by his own ambitions, he tore apart a decades-old alliance without any prior dialogue with MK Stalin or his party. When he decided to join an alternative coalition—hoping to remain in power in Tamil Nadu—and aligned himself with VCK, he didn’t think of MK Stalin then... But the Congress, blinded by its own arrogance, only seeks others out when it finds itself in need. Yet, when it comes to making decisions, they never spare a thought for their alliance partners—partners who have been among their oldest allies. At a time when the NDA is successfully bringing long-standing allies back into the fold—with parties like the Akali Dal returning to the alliance—the Congress is watching its own partners drift away, one by one... This is a bill that comes with full constitutional validity. The problem is that the Constitution isn't just something to be carried around in one's pocket. If only he would open it and read it, he might understand that it is the Constitution itself that provides the very legitimacy he questions—and makes it mandatory..." — ANI (@ANI) November 29, 2026

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बिल में OBC महिलाओं के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर सवाल उठाया. उन्होंने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिण भारत और SC-ST सीटों पर असर पड़ने की आशंका जताई.

वहीं, BJP सांसद शांभिक भट्टाचार्य ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता. अब संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा और वोटिंग पर सभी की नजरें टिकी हैं.



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