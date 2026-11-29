महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट पर तंज कसा है.
दरअसल, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो'. इस पर रिजिजू ने जवाब दिया, 'बस झूठी पिक्चर ही बनाते रहेंगे, या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत की ओर भी आएंगे?' दोनों नेताओं के बीच यह तकरार ऐसे समय हुई है, जब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर चर्चा होनी है.
जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो' लिखकर सरकार पर तंज किया था. इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस सिर्फ तस्वीरें और पोस्ट बनाती रहेगी या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत पर भी बात करेगी. इस तरह परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है.
राहुल गांधी ने शरद पवार से की मुलाकात
वहीं, परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेता मुंबई पहुंचे. इन नेताओं ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की. विपक्षी नेताओं ने उनसे केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन बिल पर अपनी पार्टी के समर्थन के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की.
राहुल गांधी ने इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन से भी मुलाकात की थी. उन्होंने परिसीमन के प्रस्ताव पर चिंता जताई थी. राहुल गांधी का कहना है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने और चुनावी क्षेत्रों का नए सिरे से बंटवारा करने से दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे BJP को अपने हिसाब से चुनावी नक्शा बदलने का मौका मिलेगा.
BJP नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना
दूसरी ओर BJP और NDA के नेताओं ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जरूरत पड़ने पर ही अपने सहयोगी दलों की याद आती है. उन्होंने परिसीमन बिल को संवैधानिक बताया. चिराग ने कहा कि संविधान ही इस प्रक्रिया को वैधता देता है.
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एमके स्टालिन के समर्थन का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि 50 फीसदी सीटें बढ़ाने से दक्षिण भारत को फायदा होगा. वहीं, LJP (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने परिसीमन को बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि इससे जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करने में मदद मिलेगी.
महिला आरक्षण पर भी आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष
महिला आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति और मतभेद दोनों सामने आए हैं. कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने और लागू करने के तरीके पर उसे आपत्ति है.
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बिल में OBC महिलाओं के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर सवाल उठाया. उन्होंने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिण भारत और SC-ST सीटों पर असर पड़ने की आशंका जताई.
वहीं, BJP सांसद शांभिक भट्टाचार्य ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता. अब संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा और वोटिंग पर सभी की नजरें टिकी हैं.