अपनी दमदार अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी अब एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आए हैं. उन्होंने अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ मिलकर अपने नए म्यूजिकल बैंड 'तत्सतः' की शुरुआत की है. साहित्य आजतक 2026 के मंच पर इस बैंड की पहली प्रस्तुति हुई, जिसने संगीत के सहारे दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया.

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इतना ही नहीं, इसी म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति के साथ साहित्य आजतक 2026 के कार्यक्रम का समापन भी हुआ. मंच पर पंकज त्रिपाठी और उनकी पत्नी मृदुला ने साथ मिलकर अपने बैंड, लव स्टोरी, घर-परिवार और जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प व मजेदार किस्से शेयर किए.

कैसे हुई 'तत्सत' की शुरुआत?

मंच पर जब पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि 'तत्सतः' का आइडिया कहां से आया, तो उनकी पत्नी मृदुला ने इसकी कहानी बताई. मृदुला ने कहा कि वे लंबे समय से यह करना चाहती थीं. करीब पांच साल पहले वे कोलकाता गए थे और वहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे. वहां रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति के नीचे लिखा एक विचार उन्होंने पढ़ा, जिसमें लिखा था कि जितने मत, उतने रास्ते. मृदुला के मुताबिक, दुनिया में प्रेम की कमी है और प्रेम होना चाहिए, इसी सोच से इसकी शुरुआत हुई और पंकज त्रिपाठी ने इसमें पूरा साथ दिया.

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पति-पत्नी के बीच तालमेल और पंकज के जुड़ने को लेकर एक्टर ने कहा कि वे नहीं चाहते कि हर काम उनके हिसाब से हो, इसलिए मृदुला अपनी मर्जी से काम करती हैं. उनके बीच कभी कोई गंभीर बहस नहीं होती, बल्कि यदि कभी बहस होती भी है तो वह सिर्फ तकिया और चादर की कीमतों को लेकर होती है, जो महज मजाक-मस्ती का हिस्सा है. मृदुला ने भी कहा कि उन्होंने और उनकी बेटी ने कभी कोई आपत्ति महसूस नहीं की, जिस पर पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे एक लोकतांत्रिक इंसान हैं.

साहित्य आजतक 2026 में अभिनेता पंकज त्रिपाठी का खास अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के मंच से उतरने के बाद जब फैंस ने उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फैंस को निराश नहीं किया और उनके साथ सेल्फी क्लिक कराई। उनका यह अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। #PankajTripathi #SahityaAajTak26 #FanMoment #SelfieMoment #ATReel #AajTakSocial — AajTak (@aajtak) November 29, 2026

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

अपनी प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए पंकज ने बताया कि वे दोनों ट्रेन से कोलकाता जा रहे थे. स्टेशन पर उन्हें एक किताब मिली, जिसकी कहानी पढ़कर दोनों हंस रहे थे. रात होने पर ट्रेन में बाकी लोग सो गए, पंकज जाग रहे थे और मृदुला ऊपर की बर्थ पर सो गईं. वे बार-बार ऊपर देख रहे थे, तभी एक अंकल ने पूछा कि बच्चे तुम क्यों नहीं सो रहे. मैंने कहा-तुम क्यों नहीं सो रहे हो.' अंकल ने कहा, 'मैं तुम्हें लेकर परेशान हूं, क्योंकि वो सो चुकी हैं.' तो मैंने कहा- पूरी दुनिया ऊपर देख रही है. मेरा भाग्य यही से उदय होगा.' उस अंकल ने आशीर्वाद दिया कि दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी और पंकज के मुताबिक उन्होंने मां-पिता से पहले ही उनकी जोड़ी बना दी. यह किस्सा दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस का था.

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शुरुआती संघर्ष में साथ और मैनेजमेंट में नाकामी

संघर्ष के शुरुआती दिनों में पत्नी के सहयोग पर मृदुला ने कहा कि उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, हर पत्नी अपने पति के लिए ऐसा करती है. इस पर पंकज ने चुटकी ली कि लेकिन हर कोई पंकज त्रिपाठी नहीं बन पाया. वहीं, घर की किस जिम्मेदारी में पंकज फेल हो जाते हैं, इस सवाल पर मृदुला ने कहा कि मैनेजमेंट में वे फेल हैं.

उन्होंने कहा कि जब वे घर पर होते हैं तो सबका जीना हराम कर देते हैं और फिर लगता है कि शूटिंग पर ही ठीक हैं. कई बार बेटी को सिर्फ 11 बजे सोने के लिए कह देते हैं, जबकि नियम कभी भी बदले जा सकते हैं.

रैपिड फायर में खुले राज और

रैपिड फायर राउंड में पत्नी के हाथ के पसंदीदा खाने पर पंकज ने कहा कि वे जिस भी चीज को छू लेती हैं या हाथ लगा देती हैं, उसमें स्वाद आ जाता है. उन्होंने बताया कि घर में सबसे ज्यादा गुस्सा मृदुला को आता है. इसके अलावा पंकज ने कहा, 'अगर वे एक्टर न होते, तो अपनी पत्नी के स्टूडेंट बनना चाहते और क्लास के बाद ट्यूशन की अपील करते.'

मृदुला ने बताया कि उन्हें 'पाउडर' (2010) सीरीज और कैरी सिंह का किरदार सबसे असली लगता है, जबकि पंकज ने कहा कि पत्नी के सामने वे 'कालिन' नहीं बल्कि 'शालीन भैया' हैं. वहीं, मृदुला ने कहा कि शादी के 22 साल बाद भी उनकी सच्चाई उन्हें अजीब लगती है और डर लगता है कि वे सबको अपने जैसा समझते हैं, जिससे लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं.

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राजनीति में आने की योजनाओं पर पंकज ने साफ किया कि वे सिर्फ चुनावों पर नजर रखते हैं और राजनीति में जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा कि जिंदगी में एक बार सफलता मिल सकती है, लेकिन काम सार्थक होना चाहिए.

कार्यक्रम के दौरान पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्तियां दोहराईं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए. आखिर में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता 'ऊंचाई' सुनाकर मौजूद लोगों को इमोशनल और प्रेरित किया.

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